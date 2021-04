Sigma2 skal utvide to av de norske superdatamaskinene

To av de tre norske superdatamaskinene som forvaltes av Uninett Sigma2, skal utvides for å åpne for nye muligheter.

Dagens kraftigste supermaskin i Norge heter Betzy. Denne er i dag en ren CPU-maskin, noe som begrenser hva slags oppgaver den kan gjøre. Nå skal den også få en viss GPU-kapasitet, ved at den skal utstyres med fire nye beregningsnoder som hver inneholder fire Nvidia A-100 grafikkprosessorer og to andregenerasjons AMD Epyc-prosessorer («Rome»), hver med 32 kjerner.

Slike GPU-noder skal installeres i superdatamaskinen Betzy. De fire GPU-ene er plassert under hver sin væskebaserte kjøleblokk. Foto: Helge Stranden/Uninett Sigma2

I tillegg skal lagringskapasiteten utvides med 5,3 petabyte. I dag har den en lagringskapasitet på 2,5 petabyte.

Kraftig utvidelse av Saga

Den andre superdatamaskinen som skal utvides, er Saga. Dette er den minste av de tre superdatamaskinene til Sigma2, men den er den eneste som har GPU-kapasitet i dag. Nå er det derimot CPU-kapasiteten som skal oppgraderes.

I dag har Saga 200 beregningsnoder. Dette skal utvides til 320. Hver av de nye nodene skal bestå av to Intel Xeon-G 6230R-prosessorer, som hver har 26 kjerner. Hver node har dessuten 192 gigabyte med RAM.

Fordi de nye nodene er mer moderne enn de eksisterende, er det ventet at beregningskapasiteten til Saga vil øke med omtrent 64 prosent.

Som Digi.no tidligere har omtalt (for abonnenter), har betydelige deler av kapasiteten til Saga og den betydelig større Fram-maskinen blitt brukt av Folkehelseinstituttet (FHI) til å gjøre covid-19-relaterte beregninger. Dette startet i midten av februar, men den reserverte kapasiteten ble redusert fra 1. april, noe som gjør det enklere for andre forskningsprosjekter å få tilgang til regnekapasiteten disse maskinene kan tilby.