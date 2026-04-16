Sikkerhetshull gjorde Telia-kunder sporbare i årevis

– Vi beklager selvfølgelig på det sterkeste det avviket som har oppstått, sier Lena Lundgreen, leder for bedriftsmarkedet i Telia Norge, til NRK.
Hun forteller at dette er en feil som oppsto ved en konfigurasjonsendring som Telia gjorde i 2023.
Feilen ble oppdaget 20. mars av sikkerhetsforsker Harrison Sand. Han jobber for det norske selskapet Mnemonic som spesialiserer seg på IT-sikkerhet, skriver NRK.
NRK varslet Telia om sikkerhetshullet mandag 13. april og feilen ble rettet natt til tirsdag.
På grunn av glippen var det mulig å lese informasjon som ble sendt til mobiltelefonen ved et anrop.
Informasjonen avslørte hvilke basestasjoner den som ble oppringt var tilkoblet. I bynære strøk kan man med denne informasjonen anslå en mobilbrukers posisjon til mellom 100 og 200 meters nøyaktighet.
Disse undersøkelsene viste også at man kunne spore toppolitikere og ansatte i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og Datatilsynet.
Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, kaller det et alvorlig sikkerhetsbrudd.
– Spesielt med tanke på krigen i Ukraina, så er det bekymringsfullt om disse har kunnet blitt sporet, sier han til kanalen.
Også digitaliseringsminister Karianne Tung (Ap) ser alvorlig på saken.
– Norske innbyggere skal være trygge på at personopplysningene blir behandlet ordentlig og skikkelig.
Nkom iverksetter nå tilsyn med Telia.
