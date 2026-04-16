Sikkerhet

Sikkerhetshull gjorde Telia-kunder sporbare i årevis

En feil som oppsto hos Telia i 2023 gjorde at flere av deres mobilkunder har vært sporbare via mobilen. Alvorlig sikkerhetsbrudd, mener flere.

Sikkerhetsglipp hos Telia gjorde at flere kunder kunne bli sporet.
Sikkerhetsglipp hos Telia gjorde at flere kunder kunne bli sporet. Foto: Fredrik Hagen/ NTB
NTB
16. apr. 2026 - 07:08

– Vi beklager selvfølgelig på det sterkeste det avviket som har oppstått, sier Lena Lundgreen, leder for bedriftsmarkedet i Telia Norge, til NRK.

Hun forteller at dette er en feil som oppsto ved en konfigurasjonsendring som Telia gjorde i 2023.

Feilen ble oppdaget 20. mars av sikkerhetsforsker Harrison Sand. Han jobber for det norske selskapet Mnemonic som spesialiserer seg på IT-sikkerhet, skriver NRK.

NRK varslet Telia om sikkerhetshullet mandag 13. april og feilen ble rettet natt til tirsdag.

På grunn av glippen var det mulig å lese informasjon som ble sendt til mobiltelefonen ved et anrop.

Informasjonen avslørte hvilke basestasjoner den som ble oppringt var tilkoblet. I bynære strøk kan man med denne informasjonen anslå en mobilbrukers posisjon til mellom 100 og 200 meters nøyaktighet.

Disse undersøkelsene viste også at man kunne spore toppolitikere og ansatte i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og Datatilsynet.

Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, kaller det et alvorlig sikkerhetsbrudd.

– Spesielt med tanke på krigen i Ukraina, så er det bekymringsfullt om disse har kunnet blitt sporet, sier han til kanalen.

Også digitaliseringsminister Karianne Tung (Ap) ser alvorlig på saken.

– Norske innbyggere skal være trygge på at personopplysningene blir behandlet ordentlig og skikkelig.

Nkom iverksetter nå tilsyn med Telia.

