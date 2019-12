Sikkerhetsselskap: – Dette er de dårligste passordene i 2019

De fleste har nok allerede en idé om hva slags type passord som er svake og risikable å bruke, men likevel kan det være nyttig med en påminnelse. Nå har et sikkerhetsselskap satt sammen en liste over de dårligste passordene i året som gikk.

Den nye listen kommer fra SplashData (via Digital Trends), et selskap som blant annet spesialiserer seg på passordhåndtering. Listen inneholder de 100 mest brukte passordene i 2019, basert på analyser av flere millioner lekkede passord på nettet.

SplashData publiserer listen hvert år, og om man sammenligner med 2018-listen kommer det tydelig frem at det er svært mange gjengangere og få merkbare endringer å spore når det gjelder passordvaner.

Den nye topp 100-listen gjør det påtrengende åpenbart at det er mange brukere som fremdeles ikke gidder å vie spesielt mye energi og tid til å lage solide passord.

På topp tre-listen finner vi passordene «123456», «123456789» og «qwerty», med «password» og «1234567» på fjerde- og femteplassen. På resten av topp 10-listen finner vi «12345678», «12345», «iloveyou», «111111» og «123123».

De lekkede passordene som ligger til grunn for listen er hentet primært fra Nord-Amerika og vest-Europa, og er nok dermed til en viss grad også representativ for mønsteret her hjemme.

– Benytt forskjellige passord

For å gjøre passordene vanskeligere å gjette seg frem til anbefaler selskapet, som de også tidligere har gjort, å bruke «passfraser» på tolv tegn eller mer som består av blandede tegn.

I tillegg anbefales det, som vi har hørt flere ganger tidligere, å benytte forskjellige passord for alle kontoer, slik at hackere ikke automatisk får tilgang til alle tjenestene du har kontoer hos hvis de får tak i passordet ditt.

Selskapet anbefaler ikke minst å bruke passordgeneratorer til å lage sikre, vilkårlige passord.

Under ser du listen over de 20 mest brukte passordene, og hele topp 100-listen finner du hos SplashData.