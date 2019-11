Simula flytter fra IT Fornebu til Oslo sentrum

Simula Research Laboratory var i 2001 første leietaker som flyttet inn i det gamle terminalbygget på Fornebu, som etter avvikling av flyplassen ble gjort om til næringsklyngen IT Fornebu.

Nå forbereder de seg på en ny tilværelse i Oslo sentrum. Forskningsinstitusjonen skal fra september 2021 flytte virksomheten fra Bærum kommune til bygården i Kristian Augusts gate 23 ved Tullinløkka, ifølge en pressemelding.

I forkant skal eiendommen rehabiliteres. Simula har tegnet en 15-årig leieavtale med opsjon på ytterligere forlengelse. Avtalen gjelder for drøyt halve bygget eller om lag 4.000 kvadratmeter.

– Fantastisk

Bygningen ligger vis-a-vis Kulturhistorisk museum med umiddelbar nærhet til Slottsparken, Holbergs plass og Nationaltheatret stasjon.

– I sentrum kommer vi nærmere våre viktigste samarbeidspartnere. Tilgjengeligheten blir bedre for ansatte og gjester, og beliggenheten er fantastisk. Vi gleder oss til å flytte til et mer dynamisk sentrumsmiljø etter gode år på Fornebu, sier UiO-professor Aslak Tveito, som også er administrerende direktør for Simula Research Laboratory, i pressemeldingen.

IBM Norge, Microsoft Norge og Computas er eksempler på andre selskaper som de siste par årene har valgt å flytte til sentrale strøk i Oslo.

Dahl og Nygaard

Simula driver grunnleggende anvendt forskning og utdanning på utvalgte områder innen maskinlæring, datasikkerhet, IKT-sikkerhet, programvare- og kommunikasjonsteknologi. Forskningssenteret er organisert som et aksjeselskap og er heleid av av Kunnskapsdepartementet.

Siden starten i 2001 har senteret utvidet sin virksomhet. I dag omfatter dette et morselskap og flere datterselskap.

Simula Research Laboratory er oppkalt etter det norskutviklede programmeringsspråket med samme navn, som er internasjonalt anerkjent som det første objektorienterte språket. Simula ble utviklet av informatikknestorene Ole-Johan Dahl og Kristen Nygaard på 1960-tallet.