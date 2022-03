Elon Musk og SpaceX' ambisiøse, satellittbaserte internettløsning Starlink har kommet langt i utviklingen, og er nå oppe og går i en rekke regioner. Nettverket har imponert ytelsesmessig flere steder, og nå foreligger det en mer utfyllende oversikt over hvor raskt Starlink faktisk er.

Selskapet bak tjenesten Speedtest.net, Ookla, har nå innhentet ytelsesdata fra fjorårets siste kvartal, og de indikerer at Starlink definitivt hevder seg i toppsjiktet – riktignok når det gjelder nedhastighet. Android Police meldte om saken.

Over 100 Mbit/sekund i 15 land

Først og fremst kan Ookla konstatere at median-nedhastigheten nå ligger på over 100 Mbit/sekund i til sammen 15 av landene hvor Starlink nå er aktiv. Videre ligger ytelsen vesentlig foran de vanlige, bakkebaserte internett-tjenestene mange steder – ikke minst i Europa.

I Tyskland registrerte selskapet for eksempel at Starlink nå opererer med en median-nedhastighet på 115,58 Mbit/sekund, som nærmer seg det dobbelte av medianhastigheten til de bakkebaserte tjenestene – oppgitt til 65,86 Mbit/sekund i snitt for alle leverandører.

I nabolandet Nederland, som er en av nykommerne på listen, lå Starlinks median-nedhastighet på 138,40 Mbit/sekund, der de bakkebaserte tjenestene lå på 95,55 Mbit/sekund.

Belgia registrerte Ookla en median-nedhastighet for Starlink på solide 155,15 Mbit/sekund, over det dobbelte av på bakken, og Portugal endte på 140,35 Mbit/sekund i fjorårets siste kvartal.

For å sette disse tallene i perspektiv ligger den globale median-nedhastigheten på 60,76 Mbit/sekund i Speedtest sin seneste oversikt for februar når det gjelder bakkebasert internettytelse. Den mobile nedhastigheten for Norge, som ligger på andreplass i verden, er på 118,58 Mbit/sekund.

Sammenligning mellom Starlink og bakkebasert internett i Nederland. Foto: Ookla

Ligger ofte bak i opphastighet og forsinkelse

Som sagt gjelder tallene nedhastigheten, og i mange tilfeller ligger Starlink vesentlig bak de bakkebaserte tjenestene når det gjelder opphastighet. Starlink kan som regel heller ikke konkurrere når det gjelder forsinkelse (latency).

I Tyskland registerte Ookla for eksempel en forsinkelse på 47 millisekunder for Starlink, mens tallet for bakkebaserte internett var på 14 millisekunder.

Starlink ser uansett ut til å holde løftet de oppgir på hjemmesidene sine om mellom 100-200 Mbit/sekund i nedhastighet. I mange tilfeller ligger ytelsen også nær det nedre sjiktet for den nye Premium-tjenesten som Starlink nylig lanserte, hvor det loves mellom 150-500 Mbit/sekund i ytelse.

Starlink er som kjent ennå ikke offisielt tilgjengelig i Norge. Ifølge hjemmesiden er tjenesten ventet å bli tilgjengelig her på berget neste år.

Flere tall og mer statistikk rundt ytelsen til Starlink kan man finne i Ooklas oversikt.