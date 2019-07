Sjekk ut nytt verktøy: Så mye energi bruker Bitcoin akkurat nå

Kryptovaluta er i ferd med å bli svært utbredt, og det gir også utslag på energiforbruket. Nå finnes det et nytt verktøy som lar deg følge med på Bitcoins energiforbruk i sanntid, og det gir noen interessante innsikter.

Det nye verktøyet er laget av forskere ved University of Cambridge i Storbritannia og har fått navnet Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index (CBECI).

Oppdateres hvert halve minutt

CBECI fungerer ved å foreta beregninger av strømforbruket til Bitcoin-nettverket, målt i gigawattimer, og oppdaterer informasjonen hvert 30. sekund på nettsiden. Basert på disse tallene beregnes også det totale, årlige forbruket.

Tjenesten byr også på sammenligninger med blant annet enkeltnasjoner for å sette forbruket i perspektiv.

Det estimerte, årlige strømforbruket til Bitcoin-nettverket ligger i skrivende stund på 61,76 terawattimer. Til sammenligning ligger det samlede, årlige strømforbruket til Sveits på 58,46 terawattimer, et tall som riktignok er hentet fra CIA-statistikk fra 2016.

Ifølge University of Cambridge er CBECI laget som en respons på økende bekymringer rundt bærekraften og miljøeffektene av Bitcoin-graving, et fenomen som altså baserer seg på kryptografiske operasjoner som krever mye maskinkraft og energi.

Foto: University of Cambridge

Gir ikke nøyaktig beregning

Universitetet hevder at pålitelige beregninger av strømforbruket til Bitcoin-nettverket er sjelden vare da de ofte kun gir øyeblikksbilder og baserer seg på svært ulike modeller. Det er altså dette det nye verktøyet tar sikte på å rette på.

Skaperne av verktøyet erkjenner at det nøyaktige strømforbruket riktignok ikke er mulig å oppgi av en rekke forskjellige årsaker og presiserer at CBECI opererer med et spekter av muligheter som befinner seg mellom et «gulv» og et «tak».

Gulvet representerer det absolutte minimale forbruket hvor det antas at alle brukere alltid benytter det mest energieffektive utstyret. Taket representerer et scenario hvor alle brukere benytter det utstyret som gir lavest energieffektivitet, men hvor driften likevel er lønnsom.

En såkalt «best guess»-beregning foretas så innenfor rammene av dette spekteret for å komme nærmest mulig et realistisk tall. Alle de tekniske og matematiske detaljene rundt metodologien kan du finne på denne siden.

