Sjekker posisjonen din selv om du har deaktivert sporing

I desember rapporterte digi.no at Iphone 11 sjekker posisjonen til brukeren selv om man har deaktivert denne type forespørsel i innstillingene, på grunn av en funksjon knyttet til telefonens UWB-brikker (ultra-bredbånd). En ny oppdatering skal nå bøte på dette.

Apple slapp nettopp den nye IOS 13.3.1-oppdateringen, og i beskrivelsen av oppdateringen kommer det frem at selskapet har lyttet til de mange rapportene om UWB-saken.

Kan slås av

IOS 13.3.1 kommer nemlig med en ny av/på-bryter som lar brukere kontrollere bruken av lokasjonstjenester knyttet til UWB-brikken, og dermed skulle altså sporingsproblemet være betydelig redusert.

Saken startet med at nettstedet Krebsonsecurity at forespørlser om posisjonsdata periodevis fortsetter å dukke opp på Iphone 11 selv om alle applikasjonene og tjenestene på telefonen individuelt er stilt inn til å aldri be om lokasjonsdata.

Nettstedet tok kontakt med Apple, som svarte at adferden henger sammen med henger sammen med UWB-brikkene som finnes i Iphone 11.

Ultra-bredbånd (UWB) er betegnelsen på en radioteknologi som opererer med en veldig høy båndbredde (>500 MHz). Teknologien kan brukes til rask overføring av data, radar, avbildning og lokaliseringssystemer over korte avstander.

Brukes til å forstå posisjonen

Apple sier at denne teknologien brukes av de nye Iphone-telefonene til å forstå posisjonen relativt til andre enheter med UWB-støtte, altså andre Iphone-telefoner, noe som igjen brukes til for eksempel deling av filer via Airdrop-funksjonaliteten.

Selskapet forklarte at indikatoren for deling av lokasjonsdata dukker opp fordi enheten periodevis sjekker om den benyttes i et av landene som Apple ennå ikke har fått godkjennelse til å bruke UWB i.

Ifølge Apple er UWB underlagt reguleringer og noen steder kreves det at teknologien er slått av.

13.3.1-oppdateringen kommer for øvrig også med en fiks til et Facetime-problem som innebar at tjenesten kunne bruke bakkameraet i stedet for frontkameraet, og skal reparere problemet med at push-varslinger noen ganger ikke blir levert over Wifi-nettet.

Alle detaljene finner du på Apples støttesider.