iPhone 11 sjekker posisjonen din selv om du har deaktivert funksjonen

Apple lanserte sitt nyeste flaggskip iPhone 11 i september, og nå har det blitt oppdaget en snodig egenskap ved mobilen som Apple ikke nødvendigvis har vært helt åpne om. Det melder TechCrunch.

Tidligere denne uken rapporterte nettstedet KrebsOnSecurity at toppmodellen iPhone 11 Pro med ujevne mellomrom sjekker posisjonen til brukeren, selv om man har deaktivert denne type forespørsel.

Indikator fortsetter å dukke opp

Forespørslene om posisjonsdata indikeres via en liten pil til venstre for batteriikonet på mobilen, og KrebsOnSecurity oppdaget at denne pilen periodevis fortsetter å dukke opp selv om alle applikasjonene og tjenestene på telefonen individuelt er stilt inn til å aldri be om lokasjonsdata.

Den eneste måten å forhindre forespørsler om lokasjonsdata på er å skru av funksjonen som heter «lokasjonstjenester» under personverninnstillingene på mobilen.

Nettstedet tok kontakt med Apple om funnet, og selskapet svarte først at det er «forventet adferd» at ikonet for lokasjonstjenester dukker opp når funksjonen er aktivert, og at dette ikke har noen sikkerhetsmessige implikasjoner.

Kort tid senere kom Apple imidlertid med et mer fyldig svar hvor de forklarer hva som skjer i større detalj.

UWB-teknologi

Ifølge Apple henger adferden sammen med ultra-bredbåndbrikkene som finnes i iPhone 11. Ultra-bredbånd (UWB) er betegnelsen på en radioteknologi som opererer med en veldig høy båndbredde (>500 MHz). Teknologien kan brukes til rask overføring av data, radar, avbildning og lokaliseringssystemer over korte avstander.

Apple sier at denne teknologien brukes av de nye iPhone-telefonene til å forstå posisjonen relativt til andre enheter med UWB-støtte, altså andre iPhone-telefoner, noe som igjen brukes til for eksempel deling av filer via AirDrop-funksjonaliteten.

Selskapet forklarte at indikatoren for deling av lokasjonsdata dukker opp fordi enheten periodevis sjekker om den benyttes i et av landene som Apple ennå ikke har fått godkjennelse til å bruke UWB i. Ifølge Apple er UWB underlagt reguleringer og noen steder kreves det at teknologien er slått av.

Selskapet sier at bruk av lokasjonsdata skjer utelukkende på selve enheten, og at teknologien ikke brukes av Apple til å samle inn disse dataene.

