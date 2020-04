Sju måneder etter: Skuffende få bruker nyeste versjon av Android

Android 10 ble lansert den 3. september i fjor og har i ettertid blitt gjort tilgjengelig for visse enheter fra en rekke leverandører, men langt fra til alle. Oppdaterte tall fra Google viser at den nyeste Android-versjonen bare er installert på 8,2 prosent av Android-enhetene som kontakter Google Play.

Ikke helt sammenlignbart

Mens Google tidligere kom jevnlig med tall om hvor stor andel av brukerne som benytter de ulike Android-versjonene, har dette skjedd sjeldnere de siste to årene. Sist var under Google I/O-konferansen i mai i fjor. Da ble det blant annet kjent at Android 9 Pie hadde en andel på 10,4 prosent. Også dette var et veldig lavt tall, men likevel høyere enn det Android 10 har nå.

Nå skal det nevnes at Android 9 ble lansert tidlig i august 2018, og at Google I/O ble arrangert mai i fjor. Det er en periode på ni måneder, mens Android 10 ikke har vært tilgjengelig i mer enn sju måneder.

Det var likevel én grunn til å håpe på at Android 10-andelen ville ha vært noe høyere nå, nemlig Project Treble, en arkitekturendring som skal gjøre det enklere for enhetsleverandørene å tilby Android-oppdateringer til enhetene.

Project Treble ble innført som en del av Android 8, men kun med enheter som ble levert fra fabrikken med denne versjonen av operativsystemet. Dette burde gjelde de fleste enheter lansert i 2018 og senere, noe som burde ha gjort betydelig utslag på tallene nå. Men den gang ei.

Oppgis på nytt sted

Android 10-andelen som vi nevner øverst i saken, stammer ikke fra den tidligere oversikten som Google oppdaterte en gang iblant. Den oversikten er i praksis langt ned.

I stedet har Google begynt å oppgi tallene på et nytt sted, noe 9to5Google har oppdaget.

Utviklere som har installert Android Studio kan få fram en oversikt over andelene dersom de i Android Studio starter et nytt prosjekt og klikker på lenken «Help me choose» i det trinnet hvor minimum SDK-versjon skal velges.

Oversikten over andelene som bruker ulike Android-versjoner, kan hentes fram i Android Studio. Skjermbilde: digi.no

Som tallene i oversikten viser (se nedenfor), så er Android 9 den helt klart mest brukte Android-versjonen, men app-utviklere må også støtte Android 8.1 Oreo dersom de skal kunne nå ut til halvparten av brukerne. For å nå 90 prosent av brukerne, må alt til og med Android 5.1 Lollipop støttes.

Da snakker vi om en versjon som ble lansert i mars 2015, altså for mer enn fem år siden. Samtidig er det svært få Android-enheter som mottar sikkerhetsoppdateringer i mer enn tre år.

Et unntak var Samsung Galaxy S7, som ble lansert for fire år siden. Den mottok sine aller siste sikkerhetsoppdateringer for bare noen dager siden. Etter det ble den fjernet fra listen over enheter som Samsung fortsatt oppdaterer.

Andelen som benytter ulike Android-versjoner. Oversikten er hentet fra Android Studio i april 2020. Skjermbilde: digi.no

Brukere av enheter som ikke lenger mottar sikkerhetsoppdatering, bør være svært forsiktige når de bruker disse. De har sårbarheter som i stor grad er kjente for ondsinnede aktører, og har mer begrensede sikkerhetsmekanismer innebygget enn det som er tilfellet for enheter med nyere versjoner av operativsystemet.

Raskere, men ikke flere?

Nevnte Project Treble reduserer bindingene mellom Googles del av Android og de maskinvarespesifikke delene, slik at Google-delen enklere kan byttes ut uten at det må gjøres endringer i den underliggende delen. Dette bidro trolig til at en del nyere flaggskipsmodeller mottok oppdateringer relativt kort tid etter at Android 10 ble lansert. Blant disse enhetene er Android 10-andelen temmelig høy.

Dessverre ser det ikke ut til at Android 10 i særlig grad er gjort tilgjengelig for eksisterende enheter med hyggeligere prislapp. Det finnes faktisk en del Android-enheter som har blitt lansert i Norge i år, som ikke leveres med Android 10 fabrikkinstallert.