Skal aldri mer saksøke åpen kildekode-programvare for patentbrudd

I fjor høst ble Gnome Foundation, organisasjonen for fri programvare, saksøkt for patentkrenkelse av det Texas-baserte selskapet Rothschild Patent Imaging, som framstår som et rent patenttroll. Som Digi.no tidligere har omtalt, dreide søksmålet seg om et patent på en oppfinnelse som Rothschild Patent Imaging mener blir brukt i fotoapplikasjonen Shotwell i Gnome.

Oppsiktsvekkende forlik

Nå har saken endt med forlik. Alle detaljene er ikke offentliggjort, men det innebærer i alle fall at Rothschild Patent Imaging aldri igjen skal gå patentsøksmål mot Gnome eller annen programvare som er utgitt med en lisens som er godkjent av Open Source Initiative. Dette gjelder hele patentporteføljen til selskapet.

Hvordan Gnome Foundation greide å komme til en så fordelaktig løsning i en sak hvor patenteieren opprinnelig krevde erstatning på flere hundre tusen dollar, er ukjent. I en kommentar til en artikkel The Register publiserte torsdag, skriver Neil McGovern, administrerende direktør i Gnome Foundation, at selskapet ikke har betalt noe som helst til Rothschild Patent Imaging eller innehaveren av selskapet, Leigh Rothschild.

– Jeg er eksepsjonelt tilfreds med at vi har avsluttet denne saken. Det gjør det mulig for oss å igjen fokusere på å lage en fri programvare-desktop, og vil sikre visshet for all fri og åpen kildekode-programvare i framtiden, sier McGovern i en pressemelding.

Også Leigh Rothschild er etter alt å dømme fornøyd.

– Jeg er tilfreds med at vi har greid å forlike denne saken i minnelighet. Jeg har alltid støttet innovasjonen til åpen kildekode-programvare og dens utviklere, og oppmuntrer til innovasjon og bruk, sier Rothschild i en uttalelse i den samme pressemeldingen.

Norsk bidrag

Gnome Foundation er ingen rik organisasjon, og har vært avhengig av donasjoner fra støttespillere for å kunne betale for hjelp fra advokater. Det har blitt betalt inn drøyt 150.000 dollar på fondet som Gnome Foundation opprettet for å samle inn penger, Gnome Patent Troll Defense Fund.

Blant dem som har bidratt, er Norwegian UNIX User Group (NUUG), som bidro med 10.000 kroner i februar i år.