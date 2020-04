Skal du laste ned Smittestopp-appen? Diskuter her!

I dag ble den nye appen Smittestopp lansert.

Appen skal gi myndighetene informasjon om utviklingen av smitteutbruddet, samtidig som brukeren selv vil bli varslet dersom man kan ha blitt eksponert for koronaviruset.

Erna Solberg sier selv at hun skal laste den ned. – Jeg vil normalt aldri ha noe med lokasjonsdata på mobiltelefonen min, men denne er så trygg at PST har sagt at statsministeren kan laste den ned, sier hun.

Samtidig sier flere stortingspolitikere at de ikke vil laste den ned. Men i løpet av noen få timer torsdag hadde mer enn 450.000 nordmenn lastet ned appen.

