Skal du skanne? Da må du ha blekk. Nå blir Canon saksøkt

En mann saksøker nå Canon fordi selskapet selger kombinerte skannere som slutter å virke når printeren går tom for blekk. Canon Norge nekter å svare på digi.nos spørsmål om saken.

– Da saken du referer til er et pågående søksmål i USA, kan vi dessverre ikke gi noen kommentar på nåværende tidspunkt, sier selskapets pressekontakt Siw Holmgren.

Mener han har blitt lurt

Søksmålet ble sendt inn tirsdag i forrige uke etter at kunden oppdaget at den kombinerte skanner og printeren «Pixma MG6320» ikke godtok å skanne inn dokumenter uten at det var blekk i patronene.

Alt-i-ett-maskinen var derfor alt annet enn nettopp det, mener forbrukeren.

digi.no kjenner ikke til om modellen har vært i salg i Norge, men den har en egen produktside hos prisjaktsiden Prisguiden. Printeren er fortsatt i salg i flere internasjonale nettbutikker, og har der en utsalgspris på rett over 3000 kroner.

Flere klager

Saksøkeren argumenterer for at siden blekk ikke er nødvendig for å skanne inn dokumenter, er det heller ingen ting som skulle tilsi at skannerfunksjonaliteten skulle utebli når printerpatronene er tomme.

Den misfornøyde forbrukeren argumenterer i søksmålet for at han aldri ville ha kjøpt alt-i-ett-maskinen om han visste at den ville sette seg på bakbeina når den flere tusen år gamle oppfinnelsen ikke lenger var mulig å suge i seg.

Canon har fått flere klager på printermodellen siden 2016, skriver Bleeping Computer.

Forbrukerne hevder at det ikke er noen advarsler på alt-i-ett-maskinen som opplyser om at den vil miste deler av funksjonaliteten sin om den ikke har blekk tilgjengelig.

Skviser ut penger av forbrukeren

Derfor mener saksøkeren at han har blitt lurt til å kjøpe et produkt som er lagd for å skvise mer penger ut av forbrukeren på uetisk vis.

At kunden blir nødt til å kjøpe nye blekkpatroner til Canon-modellen i hele dens levetid for å få tilgang til skannerfunksjonaliteten, mener han er et grovt overtramp.

Forbrukeren skriver videre at det ikke finnes noen tekniske grunner til at alt-i-ett-maskinen plutselig skal streike og sette seg på bakbeina fordi den mangler blekk. At den gjør det, mener skannerkunden understreker at Canon bare har ett mål i sikte:

Profitt.

Bleeping Computer har prøvd å få kontakt med Canon USA, der søksmålet er innlevert, men har ikke lyktes med å få en kommentar.

Det norske Forbrukerrådet har tidligere vært ute og kritisert printerprodusentene for å selge rådyre printerpatroner.

Edle dråper

Literprisen for originalblekk kan være syv ganger dyrere enn Vinmonopolets mest eksklusive Champagne, skrev digi.no i 2003.

Sammenligningen sto seg også tiåret senere, da NRK omtalte det rådyre blekket.

– Mange tenker ikke på driftsutgiftene når de kjøper skriver. De kan få en overraskelse, sa fagdirektør Thomas Nortvedt i Forbrukerrådet til NRK den gang.

En test gjort av den britiske forbrukerorganisasjonen Which? viste da at butikkutskrifter ofte kunne være rimeligere enn å eie en egen printer.

At printerprodusentene har fått kritikk opp igjennom er altså ikke noe nytt.

Blant annet har de fått kjeft for å benytte proprietære løsninger som ikke lar kundene selv velge alternative og billigere blekkpatroner til sitt eget utstyr.

At originalblekk kan være dobbelt så dyrt som billigmerkene, burde være allment kjent i dag.

– Skriverhoder må fuktes med blekk for å fungere optimalt. Men kundene blir alt for dårlig informert om at forbruket kan øke når skriveren sjelden er i bruk, sa Nordtvedt til NRK i 2012.

Prisguiden.no er en kommersiell partner av Digi.no. De leverer oppdaterte priser, prisvarsling og produktinformasjon. Du kan lese mer om Prisguiden her »