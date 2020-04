Skal få fart på 10 nm: Nå kommer Intels Tiger Lake-prosessorer

I forbindelse med fremleggelsen av Intels resultater for 1. kvartal, gikk Intel også ut med informasjon om sine kommende prosessorer basert på mikroarkitekturen med kodenavn «Tiger Lake». Dette er etterfølgeren til Ice Lake-prosessorene som ble lansert i januar 2019.

Intels overgang fra en 14 til 10 nanometer produksjonsprosess har tatt lang tid, og selskapet har måttet se seg ganske grundig slått av erkerivalen AMD, som allerede er klare med 7 nanometer-brikker. Intel venter ikke å være klare med 7 nanometer før i 2021.

Ifølge Anandtech holder Intel på å forberede produksjonen av Tiger Lake nå, og de første brikkene vil bli sendt ut til PC-produsentene ved midten av året – altså nå i sommer.

Ny grafikkarkitektur

Intel annonserte Tiger Lake under CES-konferansen i januar, og viste da frem en prototyp av den nye brikken. De første brikkene som kommer vil være beregnet på bærbare PC-er.

Intel Tiger Lake. Foto: Intel Corporation (fra teaser-video)

En av de store nyhetene med Tiger Lake, er at brikken vil være utstyrt med en integrert grafikkprosessor (GPU) basert på Intels nye Xe-LP-grafikkarkitektur. Tiger Lake vil også benytte en nyere versjon av Intels 10 nm-produksjonsprosess enn den som blir benyttet i dagens Ice Lake-brikker. Sistnevnte bruker en prosess Intel kaller 10+.

Under resultatpresentasjonen fortalte Intel at de vil ha dobbelt så mange Tiger Lake-prosessorer i reserve sammenlignet med Ice Lake, for å forhindre at det blir mangel på prosessorene. Rundt 50 PC-er med Tiger Lake ventes frem mot jul.

Intel Xe-arkitekturen vil for øvrig også bli brukt i GPU-er beregnet på dedikerte grafikkort, som med andre ord betyr at Intel vil ta opp konkurransen med AMD og Nvidia på dedikerte grafikkløsninger.