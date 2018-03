Skal fjerne støtten for Flash i Chrome 87

Google skal fullstendig fjerne støtten for Adobes Flash-teknologi i en kommende utgave av Chrome, trolig versjon 87. Dette fortalte Parisa Tabriz, teknologidirektør hos Google med ansvar for Chrome, under Network and Distributed System Security Symposium (NDSS) i San Diego i forrige uke. Det er Bleeping Computer som skriver dette.

Opplysningen er også gjengitt på denne siden.

Først i 2020

Det er selvfølge lenge til Chrome 87 kommer, siden det er versjon 64 som gjelder nå. Først i desember 2020 kan versjon 87 ventes. Men det vil være det tredje og siste trinnet i utfasingen.

Allerede med Chrome 68, som kommer i juli i år, vil nettsteder med Flash-innhold måtte be om tillatelse til å vise dette i Chrome etter hver gang nettleseren har blitt startet på nytt.

Året etter, også det i juli, er det planlagt at Chrome 76 vil deaktivere støtten for Flash. Brukere som ønsker å aktivere Flash-støtten, må selv gjøre dette i nettleserinnstillingene.

Tidspunktet for å droppe Flash Player helt Chrome er ikke tilfeldig. Adobe kunngjorde allerede i fjor at Flash Player ikke vil bli videreutviklet etter utgangen av 2020. Dermed vil støtten for Flash også forsvinne fra andre, oppdaterte nettlesere, ikke bare Chrome. Dette gjelder i alle fall Microsoft Edge.

Dramatisk redusert bruk

Bruken av Adobes Flash-teknologi har falt dramatisk de siste årene. Tall som Tabriz presenterte under NDSS, viser at andelen Chrome-brukere som daglig ser Flash-innhold i nettleseren er blitt redusert fra omtrent 80 til 8 prosent siden miste av 2014.

Det er flere årsaker til dette. Allerede er det slik at mange nettlesere ikke spiller av Flash-innhold uten at brukeren eksplisitt har samtykket til dette, typisk ved å klikke på innlegget.

Ved avspilling av lyd- og video er dette selvfølgelig slik det uansett bør være, men ved enklere animasjoner kan dette føre til at budskapet aldri blir vist. Derfor er det knapt noen som bruker Flash i nettannonser lenger.

Samtidig har behovet for å bruke Flash og andre pluginteknologier blitt kraftig redusert ved at HTML og andre åpne webstandarder kan brukes til så mye mer enn tidligere.

Det at Adobe allerede i fjor kunngjorde at Flash skal avlives, har selvfølgelig bidratt til at utviklere i økende grad tar i bruk alternativene. Det vil være en svært dårlig investering å basere nye løsninger, eller videreutvikle eksisterende løsninger, på Adobe Flash.

