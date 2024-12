Skykjempe legger inn bud på Crayon

For en uke siden ble det klart at SoftwareOne og Crayon var i samtaler om et oppkjøp av det norske IT-selskapet. Bloomberg News meldte at sveitserne ønsket å ta Crayon av Oslo børs.

Nå er de to enige om en avtale. Softwareone legger inn frivillig bud på Crayon. Det melder Crayon selv i en pressemelding.

I praksis betyr avtalen at aksjonærene i Crayon blir tilbudt aksjer i Software Holding. En Crayon-aksje er nå verdt 0,82 nye aksjer i Softwareone, eller 69 kroner i kontant.

Sammenslåingen vil skape en «enda sterkere global aktør», mener Crayon.

Blir 13.000 ansatte

Det norske selskapet Crayon har hatt stor suksess med salg av lisenser og skytjenester. Selskapet har nå kontorer i 45 land og har mer enn 4000 ansatte. Softwareone er i den forstand storebror i sammenslåingen. Med kontorer i 60 land, og i overkant av 9000 ansatte.

Det nye sammenslåtte selskapet vil dermed ha 13.000 ansatte og kontorer i mer enn 70 land.

I pressemeldingen trekker de likevel frem det amerikanske markedet som et viktig område.

– Da vi etablerte Crayon i 2002, hadde vi fire mål. Å være en pålitelig rådgiver, å levere kvalitet, lede med integritet og rekruttere de beste folkene. Å nå disse målene har vært grunnleggende for å lykkes med den globale satsingen. Å kombinere Crayon og Softwareone vil skape en enda sterkere global aktør, sier Rune Syversen, styreleder og grunnlegger av Crayon.

Topplederne i de to selskapene Raphael Erb og Melissa Mulholland blir begge daglige ledere i det nye selskapet.

Oppkjøpet skal etter planen være ferdig i løpet av høsten neste år.