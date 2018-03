Slack dropper støtten for tradisjonsrike protokoller

Samarbeids- og meldingstjenesten Slack kunngjorde i forrige uke at mulighetene for å knytte seg til tjenesten via selskapets IRC- og XMPP-gatewayer gradvis vil opphøre fram mot den 15. mai i år.

Slack har selv på mange måter framstått som en moderne, men mer lukket utgave av IRC (Internet Relay Chat), hvor brukerne kan kommunisere med hverandre enten direkte eller i åpne eller lukkede kanaler.

Henger ikke med

Begrunnelsen for å stenge de nevnte mulighetene er at gatewayene som benyttes, ikke er i stand til å støtte ny funksjonalitet som underveis har blitt lagt til Slack-tjenesten. Dette inkluderer blant annet delte kanaler, tråder og emoji-reaksjoner.

Slack opplyser disse detaljene i en mer omfattende kunngjøring som bare er tilgjengelig for eksisterende Slack-brukere.

Allerede i forrige uke stengte Slack muligheten for å bruke gatewayene sammen med nyopprettede arbeidsområder. Arbeidsområder som ikke har tatt i bruk IRC- eller XMPP-gatewayene, vil ikke få mulighet til å benytte denne funksjonaliteten etter den 3. april. Og den 15. mai stenges altså gatewayene helt.

Teams og Cortana

Tjenesten Teams er Microsofts konkurrent til Slack. Denne ble tilgjengelig for alle Office 365-brukere for et knapt år siden og brukes nå av omtrent 200 000 virksomheter over det meste av verden. Til sammenligning oppgir Slack at selskapet har mer enn 50 000 betalende bedriftskunder.

I forbindelse med den kommende ettårsdagen har Microsoft kunngjort flere kommende nyheter, inkludert integrert oversettelse av meldinger og mulighet for å bruke gi talebeskjeder til Cortana for blant annet å opprette samtaler eller legge personer til et møte.

Det loves også mulighet for opptak av møter med automatisk transkribering og tidskoding. Dette skal på sikt utvides med ansiktsgjenkjenning, slik at ytringene også knyttes til den enkelte møtedeltakeren.

