Googles nye Slack-konkurrent skal gjøre G Suite smartere

Google lanserte i går Hangouts Chat, selskapets nye samarbeidstjeneste, som er en ny og fullt integrert del av selskapets G Suite-pakke. Det er nok først og fremst denne integrasjonen som er tjenestens fortrinn, sammenlignet med en del av konkurrentene, som i stor grad må integreres med andres kontorstøttetjenester.

Unntaket er selvfølgelig Microsofts tilsvarende løsning, Teams, som er tett integrert med Office 365. Microsoft kunngjorde i går for øvrig at Teams snart kommer med støtte for gjestebrukere.

Virtuelle rom og boter

I likhet med de konkurrerende tjenestene, er Hangouts Chat orientert rundt virtuelle rom hvor grupper av kolleger og andre kan skrive lynmeldinger til hverandre og dele ulike typer innhold.

For å skille seg ut fra mengden har Google tatt i bruk kunstig intelligens. Kombinert med et stort utvalg av boter, skal dette bidra til bedre brukernes arbeidsflyt. For eksempel finnes det en egen bot som automatisk foreslår egnede møterom, og en bot for å holde orden på delte filer.

I tillegg finnes det allerede 23 boter som er integrert med bedriftstjenester fra andre aktører, inkludert Jira, Trello og Salesforce. Det er selvfølgelig også mulig å lage egne bot-er.

Til de vanligste enhetene

Hangouts Chat forutsetter at virksomheten også bruker G Suite. Tjenesten er tilgjengelig via web, apper til Android og iOS, samt i et egen Windows-program. Disse kan lastes ned her.

Det er likevel ikke slik at alle G Suite-brukerne kan ta i bruk tjenesten umiddelbart. Google skal rulle den ut i løpet av sjudagersperiode. I tillegg må de virksomhetene som abonnerer på G Suite, gi brukerne tilgang til den nye tjenesten.

Hangouts Chat støtter fra starten av 28 språk. Hvert rom i tjenesten støtter opptil 8000 medlemmer.

Mange om beinet

Markedet som Hangouts Chat når trer inn i, er allerede ganske tettpakket. I tillegg til nevnte Teams fra Microsoft, er selvfølgelig Slack en vesentlig aktør. I det samme markedet finner vi også blant annet Atlassians Stride og Facebook Workplace.

Ikke alle er så veldig optimistiske når det gjelder mulighetene Hangouts Chat har til å bli en varig suksess. The Register tror at tjenesten kan bli den neste i rekken av tjenester som Google legger ned igjen før det har gått to år.

Google har gjennom årene lansert veldig mange kommunikasjons- og delingstjenester som aldri har tatt skikkelig av. En rekke av dem er nedlagt etter et par år. I tillegg har selskapet fortsatt en rekke ulike meldingstjenester, det fleste med tilhørende, separate apper, som for mange nok vanskelige å skille fra hverandre.

Fordelen med Hangouts Chat, sammenlignet med mange av de andre meldings- og samarbeidstjenestene til Google, er at den har et temmelig klart definert formål og en klar målgruppe. Ulempen for Google er at tjenesten kommer sent i inn det dette markedet, hvor det allerede er ganske mange om beinet.

