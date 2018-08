Slakter fremskrittene Google har gjort innenfor AI: – De aner ikke hva de driver på med

Googles resultater med kunstig intelligens er villedende, mener eksperter. De peker på at forskning som er utført av kommersielle aktører sjelden ender med fantastiske resultater. Det skriver Version2.

AutoML-prosjektet til IT-giganten har som mål å gjøre nevrale nettverk som det foretrukne teknologivalget innenfor maskinlæring.

Svært inteligente

Google mener selv at de har teknologien som skal til for å gjøre de nevrale nettverkene så intelligente at de klarer å skape seg selv.

– Vi håper at AutoML får evnen til å designe egne nevrale nettverk. Det er det bare et knippe doktorgradsstudenter som får til i dag.

– Om tre til fem år tror vi at AutoML vil utvikle disse nettverkene for hundretusenvis av utviklere og deres helt spesielle behov, sa toppsjef Sundar Pichai da IT-giganten lanserte prosjektet tidligere i år.

Les også: Gjør maskinlæring tilgjengelig uten å måtte kode

Bare hype

Men det er bare «hype», mener teknologiprofessor Rachel Tomas ved Universitetet i San Francisco. I et blogginnlegg går hun hardt ut mot den amerikanske IT-giganten.

– AutoML kan finne hyperparametre som kan brukes til å optimalisere algoritmen, men det store problemet med maskinlæring handler ikke om å designe eller velge en bestemt arkitektur, skriver Thomas.

Professoren har selv vært med å utvikle Fast.ai - som er et nevralt nettverk som skal være gratis for alle å bruke.

Matematikk-professor Rachel Thomas ved universitetet i San Francisco. Foto: Jeremy Howard

Trenger ikke være ressurskrevende

Thomas peker videre på at Google jobber hardt for å overbevise resten av verden om at teknologien er svært ressurskrevende, kun for å ha mulighet til å selge egne produkter når den tid kommer.

Ifølge henne favoriserer Google «neural net architectures» over «transfer learning».

Førstnevnte er svært ressurskrevende.

Informatikkprofessoren mener at det er mulig å få til like gode resultater med «transfer learning», uten at man trenger å bruke gigantiske datasett og serverparker.

DNA

Thomas peker videre på at det er kontraproduktivt å bare ha en forskningsenhet, fordi det oppstår en fristelse til å bygge produkter og løsninger omkring interessante funn, uten at forskerne nødvendigvis ser på de reelle behovene som er tilstede.

Google har tidligere fått skryt av amerikanske teknologimedier for at de har rekonstruert det menneskelige genom (DNA).

Disse resultatene ble plukket fra hverandre av Steven Salzberg.

(artikkelen fortsetter under)

Slaktes av matematiker

– Google har ikke produsert noen oppsiktsvekkende resultater. De har forbedret resultater fra tidligere tester, og kanskje knapt nok det, konstaterte han da Googles resultater ble gått etter i sømmene.

Heller ikke matematiker og forsker Simon DeDeo fra det amerikanske teknologiuniversitet Carnegie Mellon er spesielt imponert over hva IT-giganten har produsert.

– Google har ressursene til å slå universitetet i Kansas, men stipendiatene der har mulighet til å utføre noe som er vesentlig i intellektuell forstand. Det samme er ikke tilfellet hos Google, skriver han på Twitter.

– Aner ikke hva de driver med

Simon DeDeo er matematiker og professor ved Carnegie Mellon-universitetet. Foto: Pressefoto

Matematikeren - som har bakgrunn fra astrofysikk - forsker nå på modeller for sosiale fenomener.

Han har tidligere besøkt det amerikanske IT-selskapets forskningslab i Silicon Valley, og var ikke imponert:

– Google aner ikke hva de driver på med. De har arbeidskraften til å bruke maskinlæring til hva som helst - fra å simulere kvantemekanikkens Schrødinger-ligning, til design av medisiner - alt mulig.

– Men deres primære mål er å finne et vitenskapelig område som de kan påvirke maksimalt.

– Det korte svaret er et IT-selskapets forskning er en forretningside. De intellektuelle fremskritt som skjer hos dem, skjer på tross av ledelsen, men siden denne slags firmaer er utrolig flinke på å overvåke medarbeiderne sine, er gapet Google tidligere hadde til de andre, nå helt marginale.