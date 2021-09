Nå kommer de nye Office-versjonene for dem som ikke bruker nettskyen 

Microsoft har allerede sluppet en del Windows-nyheter den siste tiden, og nå er turen kommet til et av selskapets andre hovedprodukter. På sine offisielle nettsider har Microsoft nemlig avslørt lanseringsdatoen for nye Office 2021 – som er 5. oktober.

Som Digi.no rapporterte i slutten av august, slippes også Windows 11 den 5. oktober, og det er kanskje ingen stor overraskelse at Microsoft velger å slippe begge samtidig.

Har også sluppet Office LTSC

Office 2021 er altså den versjonen som retter seg mot forbrukere og små virksomheter som ikke benytter seg av abonnementsløsningen Microsoft 365, og den kjøpes kun én gang.

Flere detaljer om Office 2021 skal komme litt senere, lover Microsoft. Selskapet har imidlertid allerede avslørt at pakken vil bli støttet i fem år under engangskjøpsmodellen og at kunder kan forvente samme pris som før.

Den andre store nyheten er at bedriftsrettede Office LTSC nå er lansert. Office LTSC (Long Term Servicing Channel) ble omtalt av Digi.no i februar og er det andre abonnementsfrie Office-alternativet som Microsoft tilbyr til dem som ikke bruker Microsoft 365.

For systemer som er «låst i tid»

Dette produktet er beregnet for virksomheter som sitter på enheter som av ulike årsaker må forbli «låst i tid», som Microsoft formulerer det.

Dette kan være systemer som ikke kan motta funksjonsoppdateringer, prosesskontroll-enheter som brukes innen produksjon samt systemer som simpelthen ikke har internettilgang.

Office LTSC byr ifølge Microsoft på forbedret ytelse og tilgjengelighet, men mangler altså de fordelene som det nettskybaserte Microsoft 365-abonnementet gir når det gjelder funksjonalitet og oppdateringer.

Mer informasjon om Office LTSC har Microsoft samlet på denne siden.