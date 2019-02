Samsung har lansert Galaxy S10. Slik er den nye toppmodellen

Sjelden har det vært så viktig for Samsung å lykkes med en ny mobiltelefon. Selskapet har tapt markedsandeler til fremadstormende kinesere, med Huawei i spissen. Og det i et verdensmarked som krymper.

Derfor er det umåtelig viktig at nye S10, som kommer i tre hovedvarianter, lykkes. Ikke bare er det disse som skal tjene inn de store pengene, det er de som også skal vise verden at selskapet ennå er teknologileder og derigjennom trekke med seg salg av billigere modeller også.

Stortromma

I en grandios lansering i San Fransisco i kveld, som ble videooverført verden over, trakk Samsung sløret av de nye S10-variantene som det har gått rykter om i månedsvis.

Introduseringen begynner som de fleste med «what an amazing moment.» Og «it is awesome to be here».

Mang en skisse til hvordan de ville se ut viste seg ikke å stemme, selv om norske TV 2 var presise nok. I en blunder, som også gikk verden rundt kjørte de Samsungs annonse for mobilene nesten to døgn før den strenge sperrefristen. Det blir nok oppvask der i gården.

Tre modeller

Ikke ulikt Apple kommer det tre hovedmodeller av S10. S10+ er den største Bukkene Bruse med en skjerm på 6,4 tommer, S10 er litt mindre med en skjerm på 6,1 tommer, og så følger «billig»-modellen S10e med 5,8-tommers skjerm, der visstnok e-en står for «essential». Det er altså 0,3 tommer mellom hver modell, men også tekniske forskjeller. Spesielt mot e-modellen som får en «innstegspris».

5G kommer senere

I en tid hvor alle snakker om 5G så har Samsung en S10-modell til dem også, men den lanseres først når det er noe poeng i det. Det er en svær sak med en 6,7-tommers skjerm og et massivt batteri på hele 4,5 Ah. Den vil også få et fjerde kamera bak, hvor det siste er et dybdekamera.

I Norge er det neppe noe poeng å ha en slik telefon i år, og knapt nok neste år. Innen da har det nok kommet andre modeller med mer utviklede modemer.

Og Fold – en telefon som kan brettes

Det har lenge vært snakket om og vist foldbare telefoner. Nå lanserer selskapet sin som den første. I hvert fall ser det ut slik nå før World Mobile Conference går av stabelen.

Galaxy Fold har to skjermer. En på utsiden, og en dobbelt så stor på innsiden. Det gir skjermplass til flere vinduer som på en PC. De samme appene vi kjenner kan brukes på begges sider.

Men billig blir den ikke: 1980 dollar for den billigste, og da sklir den nok over 20 000 kroner i Norge når salget starter 26. april. Men neppe her på berget. Samsung sier ikke noe om tykkelsen, men den er selvfølgelig tykk på grunn av skjermene og batterier i begge halvdelene.

Fold: Om et par måneder kan du (kanskje) få den nye brettbare Fold-mobilen fra Samsung Foto: Samsung

Kjempedyr, men det er ingen tvil om at dette er fine greier som mange bare må ha.

Bort med «busslomma»

Apple introduserte den såkalte busslomma med iPhone X – altså et hakk inn i skjermen for å gi plass til kamera og sensorer. Og plutselig var det helt greit for alle å ha en slik. Men Samsung har ikke gitt etter. I S9 var det heller en smal svart marg til selfiekamera i toppen og en tilsvarende i bunnen for å skape balanse. Det var ikke mye marg, men for mye for mange kresne kjøpere likevel.

Sideveis: Førsteinntrykket av S10+ er at den er «bare skjerm» og veldig tynn i forhold til størrelsen. Foto: Samsung

Og når man ikke vil ha busslomme, men noe helt nytt – hva gjør man da? Da lanserer man Infinity-O skjermen og feller kameraene inn i den. Alle de tre nye modellene har et ørlite hull i skjermen til kameraene. Og skjermen dekker så å si hele fronten og kan prestere en lysstyrke på opptil 1200 nits. Dette var imponerende.

Den kan også redusere skadelig blått lys med opptil 42 prosent. Uten å endre fargene antar vi.

Alle tre har et aspektforhold (høyde/bredde) på 19:9. Så kan man spørre hvorfor flere andre har et aspektforhold på 19,5:9 når de ikke strekker seg lenger ut i topp og bunn enn S10. Forklaringen er at Samsung-mobilene er litt bredere i forhold til høyden.

Mens begge de to største modellene har en skjerm som buer lett av til siden, har Galaxy S10e en helt flat skjerm.

S10e har en oppløsning på 2280x1080 piksler, men de to største har 3040x1440 piksler. Mer enn tett nok, og mye mer en øyet kan skjelne.

Tre kameraer

Samsung har for lengst skjønt at det gjelder å ha mange kameraer og har dynget på. S10+ og S10 har som forventet tre kameraer bak.

To av dem kjenner vi fra før. Det er de som sitter i S9+. Begge er på 12 MP, men det ene er spesielt godt utstyrt. Det har en mekanisk blender som kan svitsje mellom f/1.5 og f/2.4, og det har en svær sensor på 1/2.55", Her finner vi også optisk bildestabilisering.

Prismehvit: Dette er den nye hvitfargen som her pryder S10+. Det rektangulære området rommer tre kameraer og en blits. Foto: Samsung

Det andre kameraet har en litt mindre sensor på 1/3.6" og med en fast blender på f/2.4. Her finner vi også optisk bildestabilisering, men dette fungerer som et telekamera med 2X forstørrelse.

Det tredje kameraet har en 16 MP sensor og er det Samsung kaller en ultravidvinkel med et dekningsfelt på hele 123 grader. Ultrabegrepet kommer fra at øynene våre dekker et felt på 120 grader, så kameraet er litt bedre altså. Og for ordens skyld; Huawei Mate 20 Pro dekker 106 grader.

S10e har to av de samme kameraene bak, men her er televarianten tatt bort.

Bedre automatikk

De nye mobilene får nå en såkalt NPU (Neural Processing Unit) i tillegg til CPU- og GPU-kjernene. Det betyr at de gjør som andre og lar AI overta en del funksjoner og gjenkjenne scener og gjøre det enklere for brukerne å ta bilder uten å gå gjennom en masse innstillinger. Telefonen velger selv mellom 30 ulike scener og millioner av ulike instillinger.

Video med optisk stabilisering

Samsung lover også superstabil video fordi de kombinerer både optisk og elektronisk stabilisering. Nå kan også både front og bakkameraet ta opp i UHD, altså 4K. Kameraet bak er det første i verden som også kan ta opp video i HDR+. Det betyr mye mer dynamikk og farger. Men du skal ha en moderne TV for å kunne se resultatet, for slike videoer er jo bedre her enn på en S10, selv om skjermen her også kan gjengi formatet.

Sammen med Adobe har Samsung optimalisert Premiere Rush for å dra nytte av all den nye funksjonaliteten. Det betyr at det skal bli lett å redigere videoer rett på telefonen uten å bruke en PC.

Nattmodus

Huawei har vist verden hva som er mulig med nattfotografering. Om Samsung klarer å gjøre noe liknende får testene vise, men i nattmodus, det de kaller Bright Night, tar kameraene syv bilder i løpet av et par sekunder og syr sammen resultatet til noe som knapt et godt nattsyn får øye på. Vi får se om reklamen holder mål, men det burde være mulig å herme etter Huawei på dette området nå.

Når telefonen kan stå helt stille kan den ta 17 bilder i løpet av et halvt minutts tid og gjøre resultatet enda lysere.

Selfie

Frontkameraene har fått litt flere megapiksler enn i tidligere modeller. De er økt fra 8 til 10 MP. Men den litt bredere kameraåpningen i S10+ tyder på noe ekstra. Her finner vi et kamera til som ikke brukes til å ta bilder men til å skaffe dybdeinformasjon. Det betyr bedre bokeh, det vil si uskarp bakgrunn.

Leser fingeren gjennom skjermen

Det å lese fingeravtrykket gjennom skjermen er ikke nytt. Det gjør blant andre Huawei i Mate 20 Pro. Det nye i S10+ og S10 er at Samsung bruker ultralyd og ikke optisk avlesning av fingeren. Samsung sier at det er mer presist under ulike lys- og temperaturforhold og det skal fungere mye bedre når fingeren er fuktig.

Ultralydteknologien leser fingeravtrykket i 3D. Derfor skal avlesningen være mer detaljert og mer sikkert enn tradisjonelle lesere.

S10e, som har en flat skjerm, har fått en konvensjonell fingeravtrykksensor plassert i startknappen på siden.

Alle modellene har også ansiktsgjenkjenning.

Beholder analogporten: Og hva finner vi på undersiden? Jo, en 3,5 mm analogport som de fleste andre har kuttet ut. Foto: Samsung

Batteri

Det har vært knyttet stor spenning til hvor stort batteri S10-modellene ville få. Her har Huawei gått foran og gjort mer enn 4 Ah til vanlig i toppmodeller. Det er gledelig at Samsung følger på, i det minste i den største utgaven. S10+ får et batteri på hele 4,1 Ah. Det er 0,1 Ah mer enn det vi finner i Galaxy Note 9.

S10 får også et godt hopp fra tidligere, men havner på 3,4 Ah, mens S10e får et på 3 Ah, men på grunn av alle andre endinger i telefonen skal det vare 25 prosent lenger.

Batterikapasiteten sier selvfølgelig ikke alt om batterilevetiden. Ifølge Samsung vil den nye Exynos-prosessoren bruke rundt 15 prosent strøm i tillegg til å ha vesentlig raskere ytelse. Den nye NPU-kjernen i prosessoren vil også bidra med å redusere strømforbruket ved at den lærer seg bruksmønsteret over tid, og optimaliserer i forhold til det. Samsung sier at de også har klart å redusere strømforbruket i skjermen uten at det har gått ut over lysstyrken.

Som Huawei introduserte med Mate 20 Pro, kan S10 nå donere strøm til andre mobiler, smartklokker og trådløse ørepropper. Men mye raskere enn den kinesiske konkurrenten. Vi får også et nytt nivå i hurtiglading med rundt 25 A, riktignok på 5G-modellen, men de andre vil lade mye raskere også med 15 A, både via ladning og trådløst.

Bedre skjerm

I mange år har Samsung brukt begrepet Super AMOLED. Nå markerer de et skifte og kaller skjermen for dynamisk AMOLED HDR+. Det indikerer ny teknologi og at skjermen bedre tilpasser seg lysforholdene, slik at fargene bevares enten det er sollys eller mørke.

At Samsung klarer å ta et skritt i riktig retning på skjermsiden og legger seg foran, er svært sannsynlig. De har hele tiden ledet på utviklingen av AMOLED-teknologien. Alle skjermene har fått nye Gorilla glass 6.

Lettere

På tross av større skjermer og større batterier har Samsung faktisk reduserte vekten på de nye modellene. Det er imponerende, selv om noen få gram neppe spiller så stor rolle. S10+ er 7,8 mm tykk og veier 175 gram. S9+, som har 0,1 tommer mindre skjerm, er 8,5 mm tykk og veier 189 gram.

En journalist holder den nye Samsung Galaxy S10-telefonen på et pressearrangement i London. Foto: REUTERS/HENRY NICHOLLS

S10, er slanket like mye i tykkelse. Vekten er redusert fra 163 til 157 gram. e-modellen er 0,1 mm tykkere enn de største, men veier bare 150 gram.

Nye standarder

De nye telefonene får siste versjon av WiFi som er raskere enn forrige 802.11ac. Egentlig skulle den hete 802.11ax, men når har man også introdusert nye betegnelser på standardene, som ikke var spesielt opplysende for de fleste. I stedet for n, ac og ax heter det nå Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 og Wi-Fi 6. Der det høyeste tallet også betyr bakoverkompatibilitet til de tidligere. Det er jo bare når det finnes en ruter som støtter den nyeste standarden at man oppnår den høyeste hastigheten.

Wi-Fi 6, som Samsung er først til å putte i en mobiltelefon, er en vesentlig forbedring fra forrige generasjon på grunn av mye mer avansert modulasjon og antenneteknologi. Det får man nytte av når man kommer inn i områder med mange brukere. Da påstås det at kapasiteten er fire ganger bedre. Men, som sagt, det er først når ruterne byttes ut og at det er nok kapasitet inn til ruteren. I mellomtiden er de med Wi-Fi 6 i telefonen forberedt.

Telefonen har det Samsung kaller intelligent WiFi som bytter sømløst mellom WiFi og 4G uten forstyrrelser.

S10-telefonene støtter selvfølgelig siste versjon av Bluetooth, det vil si versjon 5.0.

Nytt grensesnitt

De nye telefonene kommer med et nytt sterkt forbedret grensesnitt kalt OneUI. Det ble lansert på en utviklerkonferanse i november og betegnes som en vesentlig forbedring fra dagens. Det er til og med mulig at S9-modellene får en oppgradering til dette.

Ikke minst skal det bli bedre å bruke selv store skjermer med en hånd.

Samsungs egen AI-funksjonalitet Bixby har også fått en overhaling. BixBy Routines skal overvåke brukeren og foreslå måter å effektivisere rutinene. Løftet er å spare deg for masse trykk og tid. Vi kjenner på skepsisen.

Pris og tilgjengelighet

Galaxy S10, Galaxy S10+ og Galaxy S10e vil være tilgjengelig i butikker fra og med 8. mars 2019 på utvalgte markeder. Veiledende pris er 10 490 kroner for S10+ med 128 GB RAM, 9 490 kroner for Galaxy S10 og 7 990 kroner for lillebror Galaxy S10e.

For de som vil ha mer minne så koster Galaxy S10+ med 512GB 12 990 kroner, og for de som vil doble til 1 TB så gjør det et innhugg på 16 790 kroner. Men då får du også 12 GB RAM. Galaxy S10+ med 512 GB og 1 TB kommer i nytt premium-materiale kalt Ceramic Black. Det er ekstra hårete utgaver med keramisk bakside i stedet for glass som tåler mer støt og er mer ripesikker.

Men siden det er plass for et 512 GB microSD-kort i telefonene, utenom 5G-modellen, så nevner vi at Samsungs eget kort koster 1695 kroner.

Farger

Galaxy S10 og Galaxy S10+ vil være tilgjengelig i fargene Prism White og Prism Black, og Galaxy S10e i fargene Prism White, Prism Black og Prism Green. Altså hvit, svart og grønn!

Forhåndssalget starter den 21. Febuar 2019.