Slik kan du snart bruke Microsofts AR-teknologi på arbeidsplassen

Microsoft lanserte mange nyheter på den første dagen av sin Build-konferanse, og en av dem var nye bruksområder for sin utvidet virkelighet-teknologi på arbeidsplassen. Selskapet kunngjorde nemlig et par nye, bedriftsrettede applikasjoner til sine avanserte HoloLens-briller.

De to nye applikasjonene heter Microsoft Remote Assist og Microsoft Layout. Førstnevnte fokuserer på å benytte HoloLens til å gjøre kommunikasjon, samarbeid og problemløsing mer effektivt på arbeidsplassen.

For eksempel kan man bruke løsningen til å dele perspektivet sitt med kolleger og støttepersonell mens man arbeider med en oppgave, og i fellesskap benytte visuelle hjelpemidler for å identifisere og markere problemområder i sanntid og foreslå løsninger.

Planløsningshjelp

På denne måten skal man kunne legge til rette for presis problemløsing på stedet uten behov for fysisk tilstedeværelse, og dermed øke effektivitet og spare tid.

Microsoft Layout har et litt annet fokus. Denne HoloLens-applikasjonen kan brukes til å plassere virtuelle 3D-modeller av for eksempel maskiner eller andre objekter i fysiske rom. Dette skal bistå i å optimalisere planløsninger og finne ut hvor man bør plassere inventar før eventuelle fysiske anskaffelser.

Applikasjonen kan også brukes til å måle størrelser og avstander, og man skal også kunne dele forslagene til planløsninger med medarbeidere på en enkel og sømløs måte.

Begge de nye AR-applikasjonene har allerede vært i bruk av et tysk selskap ved navn ZF Group, som lager bildeler. Selskapet har bidratt med tilbakemeldinger og til å utvikle applikasjonene i samarbeid med Microsoft.

Det tok en stund før HoloLens kom til Norge, men produktet ble tilgjengelig for bedriftsmarkedet i desember i fjor. Bedriftsutgaven har i skrivende stund en pris på 51 599 kroner hos Microsoft. Under kan du se et par videoer av hvordan de nye applikasjonene kan nyttiggjøres i bedriftssammenheng.

