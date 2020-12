Slik kan du spille Tetris om du har en Windows-maskin med 420 prosessorkjerner

Som teknologidirektør for Microsoft Azure har Mark Russinovich tilgang til litt mer datakraft enn de fleste av oss. Det gir ham noen ekstraordinære muligheter, for eksempel å kunne leke seg i virtuelle maskiner med virkelig store maskinvareressurser i bunnen.

Og en må vel kunne si at det Russinovich nå har gjort, er å leke seg. Han har nemlig brukt en virtuelt maskin med 420 virtuelle prosessorkjerner og hele 24 terabyte med RAM til å spille Tetris i Oppgavebehandling-verktøyet i Windows.

«Heatmap» for kjernene

I Oppgavebehandling (Task Manager) er det mulig å vise belastningen på hver av de logiske kjernene til systemet. Er antallet kjerner høyt, vises dette som et slags «heatmap», et rutenett hvor belastningen på hver enkelt kjerne representeres med en gitt fargenyanse, i tillegg til et prosenttall.

For å få dette til å vise punktgrafikk, er det nødvendig til enhver tid å gi hver enkelt kjerne riktig belastning.

Achievement unlocked: playing Tetris on Task Manager on the Azure 24TB Mega Godzilla Beast VM: pic.twitter.com/4ntTsRqHEi — Mark Russinovich (@markrussinovich) December 6, 2020

Russinovich er egentlig mest kjent for å ha stått bak selskapet Winternals Software, som Microsoft kjøpte i 2006. Selskapet ga ut en rekke Windows-verktøy som samlet ble kalt for Sysinternals. Oppkjøpet førte til at Russinovich ble ansatt i Microsoft. Videreutviklede utgaver av verktøyene er fortsatt tilgjengelige fra Microsoft.

Kildekoden

I Tetris-eksperimentet har Russinovich etter alt å dømme brukt dette programmet, som han selv har utviklet, og en modifisert konsollutgave av Tetris, utviklet av Ryan Pickelsimer.

Normalt vil en datamaskin selv styre hvilke kjerner som skal brukes, men dette kan overstyres med det som kalles for «Thread Affinity».

Ikke først

Nå skal det sies at ideen til Russinovich på ingen måte er original. Men den er den mest høyoppløste som med stor troverdighet er ekte.

I mars ble det publisert en video på den kinesiske videodelingstjenesten Bilibili som viser at en silhuettanimasjon gjengis i Oppgavebehandling til et system utstyrt med en 64-kjernes AMD Ryzen Threadripper-prosessor, som tilbyr 128 logiske kjerner gjennom «Simultaneous multithreading». Dermed kan Oppgavehandleren vise punktgrafikk med en oppløsning på 9x14 piksler.

I sommer publiserte Youtube-brukeren Max Holt fem videoer hvor noe tilsvarende gjøres på et system med 32 prosessorer med til sammen 896 fysiske og 1792 logiske kjerner.

I den ene av videoene, som vises nedenfor, spilles det Doom i Oppgavebehandling.

Så skal det sies at denne, og trolig også de andre videoene som Holt har lastet opp, kan være forfalskninger. Blant annet peker enkelte på at Oppgavebehandling ikke kan vise så mange kjerner på en gang, og at det dermed vil være et rullefelt ved siden av rutenettet. Dette mangler i videoen.