Slik skal Gmail gjøre det lettere å bli kvitt e-postene du ikke vil motta

Moderne e-posttjenester er blitt relativt gode til å filtrere bort uønsket søppelpost og andre typer uønskede e-poster, men samtidig blir også avsenderne stadig smartere.

Nå har Google avduket et knippe nyheter til sin populære e-posttjeneste Gmail, som selskapet mener vil gjøre innboksen enda ryddigere i tiden fremover. Nyhetene skal tre i kraft fra februar 2024.

Strenge krav til masseutsenderne

De nye endringene omfatter hovedsakelig masseutsendelser av e-poster, som utgjør en stor del av e-postene man ikke ønsker i innboksen. Et risikoaspekt ved slike masseutsendelser er at senderne ofte ikke sikrer kontoene sine tilstrekkelig, noe trusselaktører kan utnytte til å snike inn ondsinnede e-poster.

For å fikse på dette skal Google fra neste år kreve at storsenderne av e-poster autentiserer seg på en skikkelig måte, noe selskapet mener vil lukke de fleste sikkerhetsmessige smutthullene når det gjelder sikring av e-poster.

Masseutsendere defineres for ordens skyld som de aktørene som sender ut mer enn 5000 e-poster til brukere hver dag.

Enklere avslutning av abonnementer

En annen Gmail-endring som er på vei, og som mange brukere av tjenesten trolig vil ønske velkommen, er en enklere måte å avslutte e-postabonnementer på – en prosess som noen ganger krever flere skritt.

– Det bør ikke være nødvendig å gå gjennom masse bryderi for å ikke lenger motta uønskede meldinger fra en spesifikk e-postsender. Det burde ta ett klikk. Så vi krever at store sendere gir Gmail-mottakere muligheten til å avslutte abonnementet på kommersielle e-poster med ett klikk, og at forespørsler om avslutning av abonnementet behandles innen to dager, skriver Google.

Færre søppelmeldinger i innboksen

I tillegg til dette skal Google også ytterligere heve beskyttelsen mot søppelposten vi alle plages av daglig. På toppen av de beskyttelsene som allerede er på plass, skal Google fra neste år innføre en tydelig volumgrense for slike e-poster, som senderne må holde seg under for å sikre at mottakerne ikke bombarderes,

Google hevder at akkurat denne endringen er den første i sitt slag og at løsningen vil føre til mindre søppelpost i innboksen. Akkurat hvor stor innvirkning det faktisk vil ha, gjenstår selvsagt å se.

Selskapet sier de har samarbeidet med andre e-postpartnere, deriblant Yahoo, om å gjøre disse endringene til standard praksis.