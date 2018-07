Slik skal Google gjøre IoT-dingser intelligente via nettskyen

«Edge» er navnet som flere IT-aktører har gitt til IoT-enheter som danner et grensesnitt mellom den intelligente nettskyen og den virkelige verden, og nå har Google kunngjort et knippe nyheter på denne fronten.

I forbindelse med Cloud Next ’18-konferansen som nå pågår avduket Google én maskinvarenyhet og én programvarenyhet som sammen skal bidra til å bringe intelligens til IoT-enheter ved hjelp av nettskyen.

Bitteliten AI-brikke

Maskinvarenyheten heter Edge TPU (Tensor Processing Unit), og er en knøttliten ASIC-brikke (application-specific integrated circuit) som er optimalisert for Googles maskinlæringssystem TensorFlow Lite.

Skjematisk fremstilling av hvordan det nye Cloud IoT-systemet skal fungere. Foto: Google

Brikken er laget for å bli integrert sammen med øvrig maskinvare som CPU-er og grafikkprosessorer i alle mulige slags dingser, og legger ifølge Google til rette for «høykvalitets» maskinlæring der hvor den benyttes – med høy energieffektivitet.

Ny AI-skyløsning

Den nye brikken er designet for å fungere sammen med Cloud IoT Edge, den andre nyheten som Google kunngjorde. Cloud IoT Edge er programvaren som forlenger Googles nettskybaserte maskinlæringsegenskaper til IoT Edge-enhetene for å gjøre dem både smarte, sikre og pålitelige.

Programvaren kan kjøres på Android Things, som er Googles operativsystem for IoT-enheter, samt Linux-baserte operativsystemer. Systemet skal ifølge Google by på mange fordeler ved at maskinlæringsmodeller kan kjøres på selve enhetene.

Blant annet kan Cloud IoT Edge prosessere og analysere ting som bilder, video og bevegelser lokalt på Edge-enheter i stedet for å sende rådata til skyen og vente på respons. Disse egenskapene skal igjen gi mange fordeler for bedrifter, som kjappere analyser og sanntidsprosessering.

Mer informasjon om bruksområdene og hvordan systemet fungerer finner du hos Google.

