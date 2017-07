Slik skal Google gjøre kunstig intelligens mer tilpasset mennesker

Google har introdusert et nytt initiativ som har som mål å forbedre hvordan mennesker og systemer basert på kunstig intelligens (AI) fungerer sammen. Det skriver selskapet i et blogginnlegg.

Initiativet har fått navnet People+AI Research initiative (PAIR), og bringer sammen forskere fra ulike deler av Google.

«Vi tror AI kan gå mye lenger – og være mer nyttig for oss alle – hvis vi bygger systemer hvor mennesker står i fokus helt fra starten av prosessen», heter det i blogginnlegget.

Skal lage verktøy for forskere og utviklere

Målet med PAIR er å fokusere på det Google kaller «den menneskelige siden» av AI. Med det menes forholdet mellom mennesket og teknologien, nye bruksområder som teknologien muliggjør, samt hvordan sørge for at teknologien blir tilgjengelig for alle. Målet er ikke bare å publisere forskningsresultater, men også å gi ut åpen kildekodebaserte verktøy som forskere og andre eksperter kan bruke.

Martin Wattenberg og Fernanda Viégas i Google Brain vil lede PAIR og vil jobbe sammen med 12 heltidsansatte, som også vil få hjelp fra blant annet forskere fra Harvard og MIT.

Vil demokratisere teknologien bak AI

PAIRs forskning vil være delt inn i ulike områder. Ett av områdene er å se på hvordan man kan gjøre det enklere for ingeniører å bygge og forstå systemer for maskinlæring, og se på hva slags materiale for utdanning de trenger og hvilke verktøy det vil være behov for. Et annet område er å se på hvordan kunstig intelligens kan hjelpe profesjonelle, som leger, designere, bønder og musikere, i arbeidet. Det tredje og siste området går på hvordan maskinlæring kan inkludere alle – slik at alle kan få glede av gjennombrudd innenfor AI.

– Kan vi demokratisere teknologien bak AI, spør Wattenberg og Viégas i blogginnlegget.

Facets Dive og Facets Overview er tilgjengelig på Github nå.

De to mener man kanskje bør slutte å se på AI kun som en teknologi, men som et slags nytt byggemateriale. Som eksempel nevner de hvordan fremskritt innenfor datagrafikk har betydd mer enn bare at man har fått bedre måter å tegne bilder på skjermen på, men hvordan det har ført til helt nye typer brukergrensesnitt og applikasjoner.

Google PAIR har allerede gitt ut to nye åpen kildekodebaserte verktøy som skal forbedre hvordan man kan visualisere datasett. De to kalles Facets Overview og Facets Dive.

Prosjektet har visse likheter med et annet AI-prosjekt, hvor også Google er med – sammen med Amazon, Microsoft, Facebook og IBM. Dette prosjektet, Partnership on AI, fokuserer i likhet med PAIR også på at man trenger bedre treningsdata for å trene opp AI-systemer, skriver Mashable.

Du kan lese mer om PAIR her.

Les mer om Partnership on AI: Amazon, Facebook, Google, IBM og Microsoft skal samarbeide om kunstig intelligens »