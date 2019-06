Quiz-appen Kahoot skal oppnå milliardomsetning i 2022: Lanserer tre nye satsninger

Kahoot har i løpet av de siste seks årene vokst fra å være et oppstartsselskap fra NTNU i Trondheim til nå å være i ferd med å bli en global læringsplattform.

Quiz-platformen kjøpte i mai opp mattespillselskapet Dragonbox og leseappen Poio, oppkjøp som har kostet Kahoot henholdsvis 157 millioner kroner og 57 millioner kroner.

Selskapet har nå satt seg mål om å ha en årlig abonnementsinntekt på mellom 100 og 125 millioner dollar i 2022, eller nær milliarden i norske kroner. Onsdag denne uken møtte selskapet investorene for å legge frem planen for hvordan de skal oppnå dette.

Satser på skole og hjem

Kahoot har en stund forsøkt å etablere et skille mellom bruk av quiz-tjenesten i sosiale og profesjonelle sammenhenger, men skal nå satse større på tre hovedmålgrupper: Jobb, skole og hjem.

– Dragonbox og Poio dekker begge grunnleggende behov som elever og barn trenger i tidlig alder, både på skole og hjemme. Dragonbox har kommet imponerende langt på skole, spillet er nå grunnleggende pensum for matte på barneskolen, sier Kahoot-sjef Åsmund Furuseth.

Dragonbox og Poio Felles for de to selskapene er spillbasert læring, der barn naturlig tilegner seg kunnskap gjennom lek.

Dragonbox begynte som et rent algebraspill da det ble lansert i 2012, og har etterhvert lansert flere mattelærings-apper. Framover vil de blant annet også satse på sjakk.

Poio har i dag over 100.000 brukere i Skandinavia og ble denne uken lansert i Storbritannia. En internasjonal versjon lanseres senere denne måneden.

Poio-gründer Daniel Senn har selv bakgrunn som lærer og fikk idéen til Poio fordi hans egens sønn trengte ekstra hjelp til å lære seg å lese på grunn av en alvorlig hørselshemming.

Poio-appen tilpasser seg barnets nivå, og barna kan gjennom utforskende lek lære bokstavenes former, lyder og staving, og lese historier. Kilder: Poio-sjef Daniel Senn, Dragonbox-sjef Jean-Baptiste Huynh

Fem millioner lærere, flere hundre millioner elever, og fem millioner foreldre bruker i dag quiz-platformen. Bare et fåtall betaler for de enkle premiumfordelene som er tilgjengelige i dag.

Selskapet vil nå friste lærere til å betale for nye premiumfunksjoner. Hvis Kahoot får det som de vil, skal lærere og elever stå for henholdsvis 18- 28 millioner dollar og 5 til 9 millioner dollar av de 100-125 millioner dollarne selskapet har mål om å ha i abonnementsinntekter i 2022.

Et lærerabonnement vil koste 3-5 dollar per lærer i måneden, og elever må ut med mellom 2 og 4 dollar i måneden for et premiumabonnement.

Familier skal stå for mellom 25 og 38 millioner dollar i inntekter, og et familieabonnement vil koste mellom 3 og 5 dollar, opplyser selskapet.

Investering i kompetanse

Mens freemium-tjenesten Kahoot i dag har svært få betalende brukere, har begge de nye selskapene opparbeidet seg en betalende kundebase.

Dragonbox-sjef Jean-Baptiste Huynh. Foto: Heidi Sævold

– Det er veldig komplementerende kunnskap i selskapene. Både Poio og Dragonbox er flinke til å utvikle pedagogiske læringsspill der eleven eller barnet er i sentrum. Mens det Kahoot har bygget opp mer er en struktur rundt en stor brukerbase med et veldig enkelt produkt. Vår styrke går i stor grad ut på å holde det enkelt, mens deres kompetanse går på mer avanserte problemstillinger. Det er noe vi ønsker å ha mer av i Kahoot, sier Furuseth, og fortsetter:

– Vi kunne i utgangspunktet ansatt mennesker med den kompetansen selv, men nå har har vi både spart tid med at vi har produkter som allerede er veldig godt mottatt i markedet, samtidig som vi får med oss team som er kjempeflinke til å lage engasjerende læringsspill i tråd med mantraet vårt «make learning awesome».

Utvider tilbudet til bedrifter

I dag har selskapet 95.000 betalende abonnenter totalt. Bedriftsmarkedet står for hoveddelen av inntekten med to millioner dollar årlig, men bare to prosent av aktiviteten på plattformen. Lærere står for cirka 70 prosent av aktiviteten.

For å oppnå de ambisiøse vekstmålene vil Kahoot investere kompetansen de nå har fått inn i selskapet i å utvikle ny funksjonalitet også for bedriftsmarkedet.

For selv om selskapet nå begynner å ta betalt for skole- og hjemmebrukere, skal rundt 70 prosent av abonnementsinntektene komme fra bedriftsmarkedet.

– I bedriftsmarkedet har vi en del konkurrenter som har mer funksjonalitet. Vi ønsker å bygge opp en større verktøykasse med variasjon i spill du kan ha på skjermen, sier Furuseth.

Det kan være undersøkelser, open-ended-spørsmål, presentajsonsverkyøy, og muligheten til å måle utvikling over tid i forbindelse med et læringsopplegg, eksemplifiserer han.

En presentasjonsbruker for bedrifter vil koste mellom 10 og 20 dollar i måneden, og en vanlig ansattbruker mellom 1 og 5 dollar i måneden, opplyser selskapet.

Kahoot-sjefen understreker at de ønsker å holde abonnementsprisen nede for å kunne nå ut til flere brukere.

Nye oppkjøp i sikte

Kahoot har rundt 65 ansatte. Når Poio og Dragonbox flytter inn til selskapets hovedkontor i Oslo i august, vil antall ansatte øke til over 90. Kahoot-sjefen planlegger ingen større oppbemanning med det første.

– Vi ønsker å holde kostnadsbasen relativt lav, og vil derfor passe på å holde oss under 100 ansatte i år, med de oppkjøpene vi har nå, altså, sier Furuseth.

Selskapet hentet inn mer kapital i fjor høst enn det de har brukt, og ifølge Kahoot-sjefen er det svært sannsynlig at det blir flere oppkjøp etter sommeren.

Selskapet skal børsnoteres på Merkur Market på Oslo børs i september, etter de oppkjøpte selskapene er godt plassert i hus.

Kahoot-sjef Åsmund Furuseth la fram selskapets planer for de rundt 50 fremmøtte på selskapets investoroppdatering onsdag ettermiddag. Foto: Heidi Sævold

