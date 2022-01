Slipper nettleser til PC: Nå skal DuckDuckGo konkurrere med Chrome

Søkemotoren Duckduckgo har opparbeidet seg et rykte i mange kretser for å være et godt alternativ til Google for de personvernfokuserte nettbrukerne. Nå skal selskapet utvidet repertoaret sitt ytterligere og konkurrere med Google på en annen arena – nemlig PC-nettlesere.

Uten å gjøre et stort nummer ut av det, og delvis begravd i en lengre bloggpost før jul, kunngjorde Duckduckgo at de jobber med en egen nettleser til PC.

Vil tilsvare mobilnettleseren

Som mange Duckduckgo-brukere trolig vet har selskapet allerede laget en egen nettleser til den mobile plattformen, Duckduckgo Privacy Browser, og nå er altså meningen å bringe et tilsvarende produkt over på PC-plattformen.

Ifølge Duckduckgo-grunnleggeren Gabriel Weinberg skal nettleseren, i likhet på mobil, være svært enkel i bruk og ikke inneholde kompliserte innstillinger. I stedet skal den, i Weinbergs egne ord, kun by på «robust personvern» som standard for både søk, e-post og surfing.

Nettleseren skal heller ikke basere seg på Chromium-kodebasen, som mange nettlesere – deriblant Microsoft Edge, Chrome, Opera og Vivaldi – benytter seg av.

Den skal i stedet bygges helt fra grunnen av, rundt det grunnleggeren kaller «OS-baserte renderingsmotorer» – uten at det er helt klart hva dette innebærer.

Weinberg sier denne tilnærmingen setter selskapet i stand til å rydde bort mange av de unødvendige elementene som preger dagens populære nettlesere, og tilby en nettleser med et simpelt grensesnitt – men igjen uten å by på detaljer om akkurat hvordan nettleseren blir å bruke.

Skal bli raskere enn Chrome

Grunnleggeren bedyrer også at den nye nettleseren blir betydelig raskere enn Chrome, basert på tidlige tester, men dette gjenstår selvsagt å sjekke i praksis.

Den nye nettleseren befinner seg nå i en lukket testfase på Macos-plattformen, men i en Twitter-melding opplyste Weinberg at det jobbes med en Windows-versjon. Et spesifikt lanseringstidspunkt foreligger imidlertid ikke ennå.

Som digi.no rapporterte opplyste Duckduckgo allerede i juni i fjor at de jobbet med en PC-versjon av mobilnettleseren sin, sammen med nyheten om at søkemotoren deres hadde blitt lastet ned over 50 millioner ganger i løpet av de 12 foregående månedene – mer enn alle tidligere år sammenlagt.

Søkemotoren har økt meget kraftig i popularitet siden lanseringen, og som man kan se av selskapets egen statistikk lå det totale antallet søk i 2021 på over 35 milliarder – opp fra 23,6 milliarder i 2020. På det meste har søkemotoren hatt over 100 millioner søk på én dag.