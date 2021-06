Den anonyme søkemotoren DuckDuckGo opplever eventyrlig vekst

Personvern og anonymitet tas stadig mer alvorlig blant brukere, og det omfatter også søkemotorer på nettet. DuckDuckGo har i så måte markert seg som et attraktivt alternativ for mange, og nå kan søkemotoren melde om nye, imponerende tall.

På hjemmesiden sin opplyser DuckDuckGo at appene deres har blitt lastet ned over 50 millioner ganger bare i løpet av de siste 12 månedene – som er mer enn alle foregående år sammenlagt.

I tillegg har søketrafikken deres økt med 55 prosent, og den mobile plattformen ligger nå på andreplass blant de mest brukte søkemotorene i en rekke land, deriblant USA, Canada, Australia og Nederland.

70- 100 millioner brukere

Google er som kjent knusende overlegne på markedet, som betyr at samtlige av de øvrige alternativene kjemper om heller små tall.

I Norge ligger DuckDuckGo – ifølge statistikken hos Statcounter – på tredjeplass over de mest brukte søkemotorene på mobil, men har likevel kun en markedsandel på 0,33 prosent.

Når det gjelder antallet brukere, kan søkemotoren kun foreta grove anslag – på grunn av anonymiteten de opererer med.

– Vi sporer ikke brukerne, så vi kan ikke si sikkert hvor mange vi har, men basert på markedsandelsberegninger, nedlastingstall og nasjonale undersøkelser mener vi det er mellom 70 millioner og 100 millioner DuckDuckGo-brukere, skriver DuckDuckGo.

Den fortsatt høye veksten betyr også klirrende mynt i kassa, og tjenesten kan nå kunngjøre at de nå har krysset 100 millioner dollar i samlede inntekter, noe som setter dem i stand til å trappe opp satsingen fremover med nye produkter.

PC-versjon av nettleseren

DuckDuckGo opplyser at de planlegger en PC-versjon av sin mobile nettleserapplikasjon som folk kan bruke som sin primære nettleser. Denne skal komme innen utgangen av året, men har ennå ikke fått en dato.

I tillegg skal de om få uker lansere en betautgave av noe de kaller DuckDuckGo Email Protection, som skal gi bedre personvern i innboksen, uten at det er klart akkurat hvordan dette skal gjøres. Selskapet skal også snart lansere en ny funksjon for blokkering av appsporing, som blir tilgjengelig i beta på Android-plattformen, uten at det foreligger detaljer.

Digi.no rapporterte på begynnelsen av året at DuckDuckGo for første gang hadde passert 100 millioner søk på én dag. Den daglige rekorden ligger nå på over 104 millioner, ifølge tjenestens egen statistikk, og det totale antallet søk hittil i år ligger på 16,3 milliarder. Til sammenligning lå antallet søk for hele 2020 på 23,6 milliarder.

DuckDuckGo skiller seg fra konkurrerende tjenester ved at det er en anonym søketjeneste som verken samler inn informasjon om IP-adresse, hvor du befinner deg, nettleser, operativsystem eller hvilke nettsider du besøker.

Det er heller ingen informasjonsfiltrering hos tjenesten. Flere detaljer om søkemotorens personvernpraksis finner du på hjemmesidene.