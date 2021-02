Slipper ny plattform: Nå skal Microsoft gjøre det enklere å jobbe hjemmefra

Den pågående pandemien har ført til store endringer av arbeidshverdagen for mange, og restriksjonene rundt fysisk nærhet har gjort teknologiselskapenes digitale plattformer enda viktigere. Dette har Microsoft nå tatt konsekvensene av – med en ny plattform.

På hjemmesidene sine (via Engadget) avduker Microsoft nå noe de har kalt Viva – en plattform beregnet på å gjøre den digitale arbeidshverdagen enklere og mer effektiv, slik at man også kan bli mer produktiv når man jobber hjemmefra.

Fire moduler

Viva er integrert i de eksisterende Microsoft Teams- og Microsoft 365-plattformen og består i første omgang av modulene Viva Connections, Viva Insights, Viva Learning og Viva Topics.

Førstnevnte modul, Connections, skal fungere som en slags portal til den digitale delen av arbeidsplassen din, hvor alt av intern kommunikasjon og informasjon som er relevant for arbeidstakeren er tilgjengelig fra ett sted.

Modulen skal blant annet by på et personlig tilpasset, konfigurerbart dashbord og en nyhetsstrøm som skal gi enkel oversikt over ressursene man trenger, og gi mulighet til å publisere eget innhold som andre ansatte i bedriften kan se.

Tanken bak denne nye funksjonaliteten er at arbeidstakeren skal føle seg mer knyttet til arbeidsplassen og sine kollegaer i det digitale rommet, også når man jobber hjemmefra.

Viva Insights er et analyseverktøy som brukes til å samle inn data om hvordan man bruker tiden sin, for på den måten å komme med råd og anbefalinger til hvordan man kan øke produktiviteten. Verktøyet er ment å bli brukt både av den ansatte selv og av ledelsen.

Insights ser med andre ord ut til å være en videreføring av Microsoft 365-funksjonen Productivity Score, en funksjon som tidligere har fått kritikk for dårlig anonymisering av brukeren. Microsoft understreker at innholdet i Insights-appen er privat og kun synlig for brukeren, og at dataene som samles inn er metadata fra kalenderen og e-posten.

Satser på opplæring

Ifølge selskapet etterkommer Insights-appen alle GDPR-krav.

Viva Learning er, som navnet antyder, en app som skal gjøre det lettere for ansatte å tilegne seg ny kunnskap og nye ferdigheter på arbeidsplassen. Appen fungerer ved å blant annet konsentrere opplæringsressurser på ett sted, inkludert innhold fra LinkedIn Learning og Microsoft Learn, samt en rekke ulike tredjeparter.

Brukere kan benytte appen til å utveksle erfaringer og opplæringsressurser i chatkanaler og faner, og funksjonen benytter et AI-system til å anbefale de rette ressursene på rett tid, sier Microsoft.

Viva Topics er på sin side en funksjon som brukes til å systematisere informasjon. Funksjonen benytter kunstig intelligens til å gå gjennom Microsoft 365-data og automatisk organisere innholdet i form av temaer som dukker opp som temakort i dokumenter og samtaler i Microsoft 365 og Teams.

Den nye Viva-satsingen rulles ut litt stykkevis og delt, og blir ikke umiddelbart tilgjengelig for alle. Mer informasjon kan du finne hos Microsoft.