Slutt på kryptiske koder: Nå skal feilmeldingene i Windows bli mer nyttige

De fleste Windows-brukere har på et eller annet tidspunkt møtt på feilmeldinger i operativsystemet, og ofte er disse lite informative for andre enn eksperter. Nå ser det ut til at dette skal endre seg drastisk, melder blant andre Ars Technica.

I den seneste Windows Insider-webcasten, som er en månedlig sending som blant annet inneholder informasjon om kommende endringer, kom det frem at utbedringer av feilmeldingssystemet er underveis.

Mer informasjon og flere alternativer

Det endringene hovedsakelig dreier seg om er varslinger man får opp under konfigurasjonsprosessen, som for eksempel er relatert til kompatibilitetsproblemer mellom Windows og annen programvare.

Slike meldinger inneholder ofte lange, kryptiske tall- og bokstavkoder som er vriene å tyde for en gjennomsnittlig Windows-bruker, og samtidig er alternativene for videre handlinger og mer informasjon om problemene gjerne utilgjengelige.

I den nye webcast-sendingen opplyses det at meldingene heretter vil by på flere alternativer og mer informasjon for brukere.

Meldingene vil blant annet spesifisere hvilke apper Windows har kompatiblitetsproblemer med, og gi deg muligheter til å avinstallere appene individuelt direkte fra meldingsvinduet.

Den nye «19H1»-oppdateringen av Windows 10 vil by på feilmeldinger som ligner mer på denne, med mer informasjon og alternativer. Foto: Microsoft

Stor oppdatering på vei

Lenker med mer utdypende informasjon om hvor problemene ligger vil også være inkludert i meldingene, og tredjepartsutviklere vil få anledning til å bruke det nye feilmeldingssystemet til å gi brukere mer informasjon om oppdateringer relatert til kompatibilitetsproblemer.

Endringene skal komme i den neste store, Windows 10-oppdateringen, ennå kun kalt «19H1», som lanseres en gang i løpet av første halvdel av inneværende år. Det spesifikke tidspunktet er ennå ikke kjent.

Detaljene om hva oppdateringen skal inneholde er dermed uvisst. På den offisielle Windows-bloggen legger Microsoft imidlertid stadig ut informasjon om de såkalte Insider Preview Build-versjonene, som gir indikasjoner på hva vi kan vente oss av Windows-nyheter fremover.

Les også: Microsoft skiller søk fra Cortana i Windows 10 »