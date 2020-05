Smitteapp-bruken faller kraftig

Myndighetenes mobilapp som skal spore spredning av koronasmitte nådde litt over 899.000 aktive brukere i forrige uke. Det tilsvarte 20,5 prosent av befolkningen over 16 år.

En uke senere viser tilsvarende måling at bruken har falt. Det er nå 749.365 aktive brukere eller 17 prosent av målgruppen som deler data.

Totalt er appen lastet ned 1,52 millioner ganger. Aktive brukere regnes som de som har sendt inn GPS- eller Bluetooth-data til løsningen i løpet av den siste uken.

Etterlyser flere brukere

Folkehelseinstituttet har sagt at 50 prosent må ta i bruk appen for at det skal monne.

Vi trenger flere brukere, heter det i meldingen fra FHI i dag.

Det gjelder å ikke miste tålmodigheten, men sikre at du sender inn data fra appen, som nå testes ut i Drammen, Trondheim og Tromsø, sier fungerende assisterende FHI-direktør Gun Peggy Knudsen.

Ta med ladekabel

Etaten peker på flere mulige årsaker til at omtrent 150.000 færre deler data nå enn for en uke siden. Blant annet disse:

Folk kan ha skrudd av sporingsfunksjonen, for eksempel ved å trykk nei til å dele data når de blir påminnet om dette. Noen kan også ha slettet appen, fordi de synes den bruker for mye strøm.

FHI vet at noen opplever at appen sluker strøm på telefonen. Utviklerne har jobbet med å forbedre batteriforbruket, ifølge Knudsen. Hun håper at «det å ta med seg en ladekabel og lade litt ekstra kan være en del av dugnaden».

Appen er oppdatert denne uka. Det oppgis at den nye utgaven blant annet har fått en sikkerhetsforbedring ved at alle data som samles inn nå blir kryptert mens de er lagret på telefonen.

Det er også gjort visse forbedringer i brukergrensesnittet, samt lagt inn lenker til digitale verktøy, brukerstøtte og mer informasjon.