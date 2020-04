Veksten i bruken av Smittestopp-appen har nesten stoppet opp. FHI likevel er fornøyde

Folkehelseinstituttet (FHI) har kommet med de første konkrete tallene på hvor mange som har tatt i bruk Smittestopp-appen etter at den ble lansert den 16. april.

I perioden som inkluderer dagene fram til og med tirsdag 28. april, har appen blitt lastet ned 1.458.000 ganger. Det faktiske brukertallet den siste uken er derimot på 899.142, noe som tilsvarer 20,5 prosent av befolkningen over 16 år, som er målgruppen for appen. For å bli registrert som aktiv bruker, må brukeren har godtatt at appen sender data til FHI.

Når nedlastingstallet er betydelige høyere enn tallet for aktive brukere, kan være at skyldes at mange har lastet ned appen uten faktisk å ta den i bruk, eventuelt at de har lastet den ned flere ganger.

Det er langt flere IOS-brukere enn Android-brukere som har lastet ned appen. Per den 23. april var IOS-utgaven lastet ned 921.000 ganger, mens Android-utgaven var lastet ned 497.000 ganger, ifølge FHI.

Opp som en løve …

Appen ble lastet ned hele 716.000 ganger den første dagen. Deretter har antallet daglige nedlastinger gått raskt nedover. Siden søndag i forrige uke har antallet nedlastinger per dag vært på under 10.000, og bare 4000 lastet den ned på tirsdag.

Antallet daglige nedlastinger av Smittestopp-appen bare gått nedover etter den gode starten. Illustrasjon: FHI

Med en så lav vekst i bruken av appen, vil det ta svært lang tid før målet om at minst halve befolkningen skal ta den i bruk er nådd, noe som ifølge FHI-direktør Camilla Stoltenberg må til for at det skal monne.

Fornøyde og takknemlige, men vurderer tiltak

Gun Peggy Knudsen, fungerende assisterende direktør i Folkehelseinstituttet, er likevel optimistisk.

– Ja, vi er fornøyd og veldig takknemlige for at så mange er aktive brukere. Vi er fortsatt bare helt i starten av en trinnvis innføring, validering har akkurat startet og vi vil komme med mer informasjon og resultater underveis, noe vi håper vil motivere til økt bruk. Og så ønsker vi selvsagt at enda flere skal ta Smittestopp i bruk, skriver Knudsen i en e-post til digi.no.

På spørsmål som om FHI har planer om tiltak for å øke bruken, svarer hun:

– Ja, som nevnt over tenker vi at det å vise til resultater og informere om analyser vil kunne motivere til økt bruk. I tillegg vil vi forbedre og videreutvikle løsningen, vi jobber med å få på plass universell utforming av appen og ønsker også å få til annen brukerfunksjonalitet. Når vi nærmer oss automatisert nasjonal løsning, så vil vi vurdere kampanjer og kommunikasjonstiltak, svarer Knudsen.

Stor forskjell mellom kommunene

De fleste brukerne har gitt appen tilgang til både GPS og Bluetooth, men 38.408 hadde per tirsdag bare sendt Bluetooth-data. Det gjør blant annet at FHI ikke kan se hvilken kommune disse brukerne hører hjemme i.

Rangert etter andel av befolkningen over 16 år som har tatt i bruk appen, ligger Bykle kommune med på topp med 58 prosent. 47 prosent av befolkningen over 16 år i Sirdal kommune har tatt i bruk appen. I kommune Eidfjord, Flå, Hol, Hvaler, Åseral, Tydal, Utsira og Hemsedal er andelen på 30 prosent eller mer.

I de fem største kommunene er andelen på mellom 21 og 26 prosent. I de tre testkommunene Drammen, Tromsø og Trondheim, hvor brukerne fra og med denne uken kan bli varslet om deres eventuelle nærkontakt med smittede, er appen tatt i bruk av mellom 23 og 25 prosent av befolkningen over 16 år.

Saken fortsetter under bildet.

Det er stor forskjell på hvor stor andelen av befolkningen i ulike kommuner som har tatt i bruk Smittestopp-appen. Det spenner fra 5 til 58 prosent. Illustrasjon: FHI

Knapt 5 prosent

Andelen er lavest i kommunene Gamvik og Kinn, med bare 5 prosent. I alt er det 20 kommuner hvor under 10 prosent har tatt i bruk Smittestopp-appen.

I en pressemelding sier Knudsen at appen fra slutten av mai vil kunne varsle brukere over hele landet dersom de har vært utsatt for smittefare.

I pressemeldingen loves det også at det vil komme flere oppdateringer til appen, inkludert forbedringer av blant annet batterikapasitet.

Kort tid etter publisering ble saken oppdatert med svar fra Gun Peggy Knudsen i FHI.