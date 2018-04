Snap lanserer nye kamera-briller i Norge

Snapchats morselskap Snap Inc. er lanseringsklare med en ny versjon av sin smartbrille Spectacles.

Det første forsøket på egen maskinvare ble ingen suksess. Et stort antall usolgte produkter påførte selskapet et tap i størrelsesorden 40 millioner dollar.

Satsingen fortsetter nå med en oppgradert modell av solbrillene med innebygget kamera, som kan fore Snapchat med stillbilder (en nyhet) og videoklipp, begge deler i HD-oppløsning.

Satser i Norge

Det er opprettet en egen norsk del i nettbutikken til Snap, som røper at produktet som allerede er lansert i USA, blir tilgjengelig for kjøp her til lands fra 3. mai, altså neste uke. Foreløpig uten nærmere detaljer om norske priser.

I fjor kunne Dagens Næringsliv avsløre at Snap har etablert et eget norsk selskap. Lite er foreløpig kjent om etableringen. Kontaktperson hos advokatfirmaet Wikborg Rein, som står bak registrering av aksjeselskapet Snap Norway, kunne i dag ikke svare digi.no verken om planene eller om det er engasjert en daglig leder eller andre medarbeidere.

Sprutsikker og litt dyrere

Cnet har skrevet utførlig om produktets tekniske spesifikasjoner. Med krympet elektronikk er brillen blitt en tanke mindre og lettere siden sist. Det er også gjort forbedringer både i bilde- og lydkvaliteten. Enheten skal også tåle litt vann.

En knapp på innfatningen aktiverer et 10 sekunders videoopptak, som utvides til 30 sekunder hvis man trykker en gang til. Det er mulig å ta stillbilder ved å holde knappen inne litt lenger.

Filene blir overført til en mobiltelefon via bluetooth og wifi-samband. Et ankepunkt mot forrige utgave var at dataoverføringen gikk tregt. Hastigheten skal nå være rundt 3-4 ganger raskere.

Det oppgis at brillene kan lagre opptil 150 videoklipp eller tre tusen bilder. Et medfølgende etui fungerer også som ladestasjon. Ifølge Snap kan du ta opp rundt 70 videoklipp på én ladning.

Forbedringene kommer med en pris. Spectacles er blitt 20 dollar dyrere enn tidligere. Den amerikanske prisen starter på 150 dollar.