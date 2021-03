India vurderer å forby kryptovaluta - Å eie Bitcoin vil kunne gi fengselsstraff

Åtte millioner indere har investert 100 milliarder rupi - tilsvarende 11,7 milliarder kroner - i kryptovaluta. Nå risikerer investorene å måtte kvitte seg med alt sammen om de vil unngå bøter eller fengselstraff.

Indiske myndigheter jobber nemlig med et lovforslag som vil gjøre det ulovlig for indere å ha befatning med kryptovalutaer, får nyhetsbyrået Reuters opplyst fra en myndighetskilde.

Ifølge kilden kan loven bli en av verdens strengeste anti-kryptovalutalover, og sørge for at enhver befatning med kryptovalutaer - fra utvinning og utsteding til innløsing og handel med kryptovalutaer straffes med bøter eller fengsel.

Selv det å eie kryptovaluta vil bli forbudt for indere dersom lovforslaget blir fremmet og vedtatt. I så fall vil loven bli strengere enn det Kina har vedtatt. Der er det lov å eie kryptovaluta, selv om handel og utvinning er forbudt.

Krypto-investeringer rett til værs

Det er ikke kommet noen opplysninger om hvilket straffenivå indiske myndigheter seg for seg at man skal legge seg på for slike lovbrudd. I 2019 foreslo imidlertid en regjeringsoppnevnt komité at folk som hadde befatning med kryptovaluta burde straffes med opptil 10 års fengsel.

I det planlagte lovforslaget legges det imidlertid opp til at eiere av kryptovaluta vil få opptil seks måneder til å kvitte seg med investeringene sine. Kilden Reuters har snakket med, sier man er nokså sikker på å få loven vedtatt, ettersom statsminister Modis Indias Folkeparti (BJP) har et klart flertall i det indiske parlamentet.

Lovforslaget er i tråd med uttalelser den indiske regjeringen kom med i januar, om å forby private kryptovalutaer, som for eksempel Bitcoin, samtidig som man skal bygge opp rammeverket for en offisiell indisk digitalvaluta. I det siste hadde imidlertid uttalelser fra regjeringshold gitt markedet håp om at man ikke ville innføre så strenge tiltak mot kryptomarkedet, som tidligere uttalelser har tydet på.

Investeringer i kryptovaluta har hatt en stor vekst i India den siste tiden, også etter at det ble kjent at regjeringen vurderte å forby slik handel. Bare i januar og februar registrerte 20.000 nye brukere seg for å handle ved Unocoin, som er Indias fremste kryptovaluta-børs.

Bitbns, en annen indisk kryptobørs, har det siste året opplevd en 30-dobling, både av antall handlende og av verdien på investeringene som er gjort. Og Zebpay, som også er en handelsplattform for kryptovaluta, opplyser til Reuters at de i India hadde like stort handelsvolum hver dag i februar 2021 som de hadde i hele februar 2020.

Det finnes ikke offisielle tall, men bransjeestimater viser at rundt åtte millioner indere nå eier kryptovaluta verd 11,7 milliarder kroner. Med en Bitcoin som nå står i 60.000 dollar, og har doblet seg i verdi, er grådigheten større enn frykten for å tape penger med innføringen av et forbud, er den enkle analysen til bransjefolk Reuters har snakket med.

Ja til blokkjede-teknologi

Indiske myndigheter har omtalt private kryptovalutaer som pyramidespill, og Reuters' kilde, som vil være anonym så lenge lovforslaget ikke er offisielt fremmet, påpeker at det er dette spillet de vil til livs, ikke teknologien bak.

Planen er at selv om kryptovalutaer blir forbudt, så skal man oppmuntre til bruk av blokkjede-teknologien som de fleste kryptovalutaer er bygget opp rundt.

– Vi er ikke teknologimotstandere, og ser ingenting galt i at man utnytter denne teknologien, sier kilden til Reuters.