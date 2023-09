Snart må nye mobiltelefoner og nettbrett tåle å falle i bakken – flere ganger

EU har vedtatt krav til økodesign for mobiltelefoner og nettbrett. Hvis regelverket blir vurdert som EØS-relevant, blir kravene også gjeldende i Norge.

Ifølge omsetningsstatistikken fra elektronikkbransjen i Norge ble det i 2022 solgt 1,3 millioner mobiltelefoner og 407.000 nettbrett her i landet i 2022. En forbrukerundersøkelse som ble utført av Norstat og Yougov i januar i år på oppdrag for bransjeforeningen Elektronikkbransjen, viser at nordmenn bytter mobiltelefon hvert tredje år i gjennomsnitt.

– Målet med de nye kravene er at mobilene og nettbrettene våre skal få lengre levetid og bli lettere å reparere. I dag tvinges vi ofte til å kjøpe ny telefon hvis en liten del blir ødelagt, noe som får stor negativ påvirkning på klima og miljø. De kommende kravene fra EU er et viktig steg i retning av en mer sirkulær økonomi på dette feltet, sier Anne-Marie Vikla, avdelingsdirektør i miljøgift- og tilsynsavdelingen i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Større krav til informasjon

Produsenter og importører vil også motta strengere krav til å tilby informasjon om minimum batterilevetid, hvor mye av produktet som kan gjenbrukes eller resirkuleres, samt til å ha brukermanualer på hjemmesiden.

Tilgang på reservedeler og informasjon om reparasjon og mulighet for demontering ved bytte av deler, inkludert batteri, samt tålegrense for utilsiktet fall, er blant produktkravene som blir gjeldende for produsenter og importører i den nye økodesignforordningen. Mobiltelefonen skal tåle å falle i bakken flere ganger uten å bli ødelagt.

De nye EU kravene vil gjelde for mobiltelefoner og nettbrett som produseres fra 20. juni 2025.