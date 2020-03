Snart skal Google i all hovedsak indeksere weben som en smartmobil

Selv om mange fortsatt bruker PC-er, foregår de fleste av besøkene på Googles søkesider med en smartmobil. Det samme gjør besøkene som kommer fra Googles søketjeneste.

Google mener derfor at tiden snart er inne for å at søkemotoren skal prioritere å indeksere mobilopplevelsen av websidene framover desktop-opplevelsen av de samme sidene.

Planlagt lenge

Disse planene er ikke akkurat nye. Google har snakket om dem i alle fall siden 2016. Men mange nettstedeiere tatt seg god tid til å tilpasse sidene til det nye brukermønsteret, og langt fra alle er ferdige.

Nå skal rundt 70 prosent av alle nettstedene som Google indekserer være klare for det Google kaller for «mobil først»-indeksering. De fleste av disse blir allerede indeksert med mobilutgaven av Googles webcrawler, Googlebot. Resten blir indeksert med desktop-utgaven.

Men senere i år, i september, kommer dette til å endre seg. Da vil samtlige sider bli indeksert med mobilutgaven av Googlebot. Dette får muligens ikke de helt store følgene, bortsett fra at nytt webinnhold som er forbeholdt PC-nettlesere, i mindre grad blir indeksert.

Google skal nemlig ikke slutte helt å bruke desktop-utgaven av Googlebot. Men de vil bli brukt sjeldnere.

Anbefalinger

Google anbefaler generelt at alt innhold som vises, inkludert bilder, video og strukturerte data, er det samme uavhengig av om brukeren benytter en smartmobil eller en PC. Selskapet anbefaler dessuten responsiv webdesign, hvor nettleseren gjengir websidene forskjellig, avhengig av blant annet bredden på skjermen.

Det finnes flere andre alternative måter å gjøre dette på, men Google advarer spesifikt mot å ha egne nettadresser for mobilutgavene, da dette kan oppleves som forvirrende både for brukere og søkemotorer.

Det er mulig å teste om Google oppfatter en webside som mobilvennlig med dette verktøyet.