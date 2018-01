Snart skal selv gamle eller billige pc-er kunne brukes til krevende dataspill

Mange mobilapper overlater i dag de tunge beregningene til servere i nettskyene. Dataene overføres fra appen og til serverne, som sender resultatet tilbake. Det er ofte langt mer effektivt enn om beregningene skulle gjøres på lokalt på mobilen, som tross alt har begrenset regnekraft og ikke minst batterikapasitet.

Snart kan noe av det samme skje med dataspill. For å spille de nyeste dataspillene på en pc i dag, kreves det gjerne at maskinen har ganske oppdatert maskinvare. Ikke minst er skjermkortet viktig. Langt fra alle har mulighet til å henge med i den utviklingen.

Grafikkstrømming

Men i går kunngjorde Nvidia at Geforce Now, en ny spillstrømmetjeneste er tilgjengelig for begrenset betatesting. Det vil si at pc-brukere som er interessert, kan melde seg på en liste for etter hvert å teste hvordan det er å spille krevende dataspill i en tjeneste hvor de tunge grafikkberegningene gjøres i nettskyen.

Geforce Now skal støtte både Windows og MacOS. Windows-brukerne må ha en pc med Intel Core i3-prosessor eller bedre, klokket til minst 3,1 GHz. Pc-en må ha minst 4 gigabyte RAM og en grafikkprosessor som støtter DirectX 9. Intel HD Graphics 2000, som ble levert integrert i Intel-prosessorer fra 2011, er tilstrekkelig.

Ikke nok med ADSL

Siden det er mye data som skal flyttes fra nettskyen og over til pc-er, er det helt nødvendig med en ganske rask internettforbindelse. 25 megabit per sekund er minimum. Nvidia anbefaler 50 megabit per sekund eller raskere.

I listen over Macer som er kraftige nok, er enkelte så gamle som 2008 eller 2009. Det er ytelsen for videodekoding som er det avgjørende. Det loves en spillopplevelse i full HD (1080p) med opptil 120 bilder per sekund, avhengig av spill.

En annen fordel med denne løsningen er installasjonstiden. Skal man installere et nytt spill på pc, er det ofte store installasjonsfiler og oppdateringer som må lastes ned og installeres før man kan starte. I Geforce Now vil spillene være umiddelbart tilgjengelige og alltid oppdatert. Dessuten kan man fortsette det samme spillet på en annen pc enn der man startet, siden alt er lagret i skyen.

Datasentre

Det som selvfølgelig kan være en ulempe med en slik løsning, er forsinkelse – les pingtid. Dersom Nvidia bare hadde hatt servere på den andre siden av kloden, vil dette være mer enn merkbart. Men Nvidia opplyser at selskapet nylig åpnet selskapets tiende datasenter, og dette er lokalisert i Amsterdam, noe som selvfølgelig er langt nærmere.

Man kan se for seg at teknologien til Nvidia kan brukes til andre grafikkintensive formål hvor det vil være mer enklere og billigere å betale Nvidia for å gjøre databeregningene enn å gjøre dette i eget datasenter eller på de lokale datamaskinene.

Betatesten som nå er tilgjengelig er foreløpig gratis å bruke, i alle fall så lenge brukeren bare spiller gratisspill. Men brukeren kan også kjøpe spill i digitale spillmarkedsplasser som Uplay PC eller Steam og bruke disse i Nvidias tjeneste.

