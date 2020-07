Snor seg unna som firfisler: Apple omsatte for 17 milliarder, men betalte under 100 millioner i skatt

Den amerikanske IT-giganten finter seg unna skatteinnbetalinger til Storbritannia. I fjor betalte Apple bare 95 millioner kroner i skatt på en omsetning på 17 milliarder kroner. Det skriver Inews.

I rene penger kunne IT-giganten hente ut nærmere fire milliarder kroner fra den britiske virksomheten.

Forventer å få igjen pengene

Apple skriver i egne regnskaper at de forventer at skatteinnbetalingen blir tilbakeført i neste regnskapsår, skriver Inews.

Selskapet har 38 butikker i Storbritannia og rundt 5 000 ansatte. IT-giganten utnytter britiske skattelover som gir dem adgang til å overføre store deler av omsetningen til mer skattevennlige land i Europa.

– Som en av de største skattebetalerne i verden, vet vi hvilken viktig rolle skatteinnbetalinger har for samfunnet. Derfor betaler vi alltid det vi skal, sier en talsperson for selskapet til Inews og fortsetter:

–Bidrar stort

–Vi er stolte av våre store bidrag til den britiske økonomien. I fjor kjøpte vi varer og tjenester for over 24 milliarder kroner hos britiske leverandører. Våre investeringer bidrar til mer enn 325 000 jobber i Storbritannia i tillegg til våre skatteinnbetalinger.

Samtidig som Apple snor seg unna skatteinnbetalinger i Storbritannia, jobber IT-giganten hardt for å snu vedtaket der de ble nødt til å betale 136 milliarder kroner til Irland etter at irske myndigheter ga selskapet ulovlige skattefordeler over mange år.

Kommisjonen påla derfor Irland å kreve 13 milliarder euro etterbetalt fra Apple, pluss én milliard i renter. Både Apple og Irland anket avgjørelsen, men irske myndigheter sa senere at de ville rette seg etter pålegget.

Skattesats på 0,005

Tilbakebetalingen ble sluttført i september 2018, selv om flere irer var oppgitt over vedtaket.

– Vi er fundamentalt uenige med avgjørelsen, men vil ta imot pengene uansett, sa finansminister, Paschal Donohoe, til Reuters.

Mellom 2003 og 2014 skal selskapet ha betalt en skattesats på 0,005 prosent i Irland.

EU-kommisjonens problem var ikke at skattesatsen var satt så lavt, men at avtalen ga Apple svært gunstige fordeler som ikke er tilgjengelig for andre selskaper.

I praksis mente EU at IT-giganten fikk ulovlig statsstøtte.

– Denne avgjørelsen sender et klart signal. Medlemsstatene kan ikke gi urettmessige skattefordeler til utvalgte selskaper, sa EUs konkurransekommissær Margrethe Vestager da avgjørelsen ble kjent.