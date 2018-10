Søk i politikernes SoMe-innlegg, også i innleggene de har slettet

Som digi.no tidligere har omtalt (Digi ekstra), har Arkivverket vært svanger med en ny søketjeneste hvor innlegg som norske regjeringsmedlemmer, departementer og stortingsrepresentanter publiserer i sosiale medier, gjøres tilgjengelige og søkbare, kort tid etter at de har blitt publisert, men også for framtiden.

Nylig ble den første versjonen av tjenesten gjort tilgjengelig for alle.

Erik Aaberg, seniorrådgiver hos Arkivverket, forteller til digi.no at bakgrunnen for prosjektet er at innhold fra sosiale medier har falt mellom alle stoler når det gjelder å ta vare på det som publiseres.

Viktig å dokumentere

– Det skyldes delvis tekniske utfordringer, men også at materialet kanskje har vært ansett som «flyktig» – og av liten betydning, skriver Aaberg i en epost.

Arkivverket er derimot av den oppfatning at dette er en del av norsk politisk historie som er verdt å dokumentere også for fremtiden.

– Det siste året har vel også vist at dette er ganske riktig. Nettet er tidens viktigste publikasjonsplattform, og mye av opinionsdanningen foregår nå i de sosiale medier, skriver Aaberg.

Politisk historie

Han viser blant til det mye omtalte innlegget som Sylvi Listhaug publiserte på Facebook den 9. mars i år, som til slutt førte til at hun gikk av som statsråd. Listhaug fjernet innlegget ganske raskt, men hos Arkivverket er det bevart.

– Siden dette er norsk politisk historie, som var nær ved å skape en regjeringskrise, bør det

dokumenteres for fremtiden, mener Aaberg.

Diagrammet viser at Sylvi Listhaugs famøse Facebook-innlegg i mars førte til en periode med kraftig økning i politikernes aktivitet på sosiale medier. Statistikken er bare basert på de 72 brukerprofilene som var inkludert i basen på dette tidspunktet. De resterende stortingsrepresentantene ble lagt til i begynnelsen av mai. Illustrasjon: Arkivverket

Fordi selve høstingen av innleggene er relativt kompleks og skjer over programmeringsgrensesnitt som stadig endres, har Arkivverket valgt å samarbeide med Retriever om innhenting av rådataene. Alt stammer fra helt åpne sider hos Facebook, Twitter og Instagram. Foredlingen av rådataene er det Arkivverket selv som står for.

Vokser raskt

For øyeblikket inneholder databasen mer enn 50 000 poster. Den utvides vanligvis med mellom 200 og 500 poster hver dag, avhengig av den politiske agendaen den enkelte dag.

En annen episode SoMe-søket til Arkivverket har fått med seg, er resultatet av at Twitter-kontoen til Anette Trettebergstuen ble overtatt av uvedkommende den 4. oktober i år. Resultatene viser at Trettebergstuen fikk tilbake kontrollen over kontoen mindre enn en time etter at den første «falske» meldingen var blitt publisert.

Mulighetene

I tjenesten er det mulig å søke i fritekst, også med jokertegn (?, *), eller etter emneknagg (#). I tillegg er det mulig å filtrere søkene etter person, dato og sosialt medium.

Sammen med søkeresultatene genereres det også noe statistikk. Illustrasjonen til høyre viser fordelingen av innlegg på henholdsvis Facebook, Twitter og Instagram, samt på de ulike politiske partiene, når man søker på «statsbudsjettet*» i perioden 8. til 16. oktober i år.

Diagrammene til høyre viser at nesten mer enn 60 prosent av innleggene hvor statsbudsjettet nevnes, ble publisert på Twitter. Av partiene var det SV som var mest ivrige på å nevne statsbudsjettet. 28,4 prosent av de 310 innleggene som vi får opp i søket i den aktuelle perioden, er skrevet av representanter for SV. Skjermbilde: digi.no

Som nevnt er dette bare den første utgaven av SoMe-søket. Aaberg lover at både datafangst og tjeneste etter hvert vil bli utvidet med flere personer og institusjoner.

