Solgte Poweroffice for 2,4 milliarder: Nå hamstrer den norske IT-milliardæren aksjer

PowerOffice-gründer Trond Eirik Paulsen har gjennom sitt selskap kjøpt seg opp til å bli en av de aller største aksjonærene i Flyr. Det skriver Dagens Næringsliv.

Salget av regnskapsselskapet skal ha gitt ham en gevinst på nærmere en milliard kroner. Rundt halvparten av gevinsten er investert videre, ifølge DN.

Aksjer for 21 millioner

De siste ukene har bodømannen hamstret aksjer for 21 millioner kroner i Flyr, skriver den norske næringslivsavisen. Det tilsvarer rundt fire prosent av aksjene i selskapet.

Etter at Paulsen har kjøpt seg opp i flyselskapet, har aksjekursen hatt en liten nedtur og mistet 13 prosent av verdien. Paulsen eier ifølge aksjonærlistene også aksjer i blant annet SAS, Sparebank 1 Nord-Norge og Play Magnus, skriver DN.

Det var 13. desember 2019 salget av et av Norges raskest voksende programvareselskaper var et faktum. I 2018 omsatte bodøselskapet for 90 millioner kroner, året etter var omsetningen doblet til 180 millioner.

– Med Visma, Europas ledende softwareselskap, som strategisk partner og majoritetseier, gleder vi oss til å sette fart på våre planer om internasjonal ekspansjon, samtidig som vi fortsetter å styrke oss i hjemmemarkedet, sa Trond Eirik Paulsen da selskapet annonserte oppkjøpet i en pressemelding.

Visma-flaggskip

Salget av Poweroffice kom etter en lengre sondering i markedet, fortalte gründeren til Avisa Nordland (krever abo). Selskapet vurderte flere oppkjøpskandidater, og valget falt til slutt på Visma.

Paulsen fortalte da at Poweroffice ville bli et av Vismas flaggskip fremover. Ifølge ham var hovedårsaken til salget en ambisjon om internasjonal vekst.

– Akkurat nå opplever vi en eventyrlig vekst i Norge. Den kommer av at folk bytter gamle Windows systemer med nye, skybaserte systemer. I løpet av to år kommer det ikke til å være et eneste Windows-basert system igjen. Men vi ser framover: Når vi har nådd et metningspunkt i Norge må vi se ut av landet, sa Paulsen til AN.

Visma er et av Norges aller største IT-selskaper med 12 500 ansatte og en omsetning på mer enn 16 milliarder kroner i året. Selskapet operer i 20 land, og har hovedkontor på Skøyen i Oslo.

De siste årene har de også blitt et av Europas aller største programvarehus.

Hamstrer selskaper

Selskapet omsetter årlig for rundt 17 milliarder korner til sine nærmere én million bedriftskunder.

Visma har de siste årene kjøpt opp flere selskaper for å vokse. Bluegarden, Conceptos consulting, Giant leap technologies, Troll web solutions og Admincontrol er bare et knippe av de over 150 selskapene den norske IT-giganten har bladd opp store summer for de siste 20 årene.

Sist gang selskapet åpnet lommeboken for å sikre seg nok en tjenesteleverandør til programporteføljen var i juni.

Da kjøpte de det spanske programvarehuset Holded.

ERP- og regnskaps-programvarehuset hadde da rundt 80 000 små, spanske bedrifter på kundelisten.

– Vi er veldig imponert over hva de har fått til. De har bygget et svært godt produkt, og har høy kundetilfredshet, et engasjert team og en svært profesjonell måte å drive virksomheten på. Vi ser at Holded er fremtiden for regnskap i dette markedssegmentet, og vi kunne rett og slett ikke gå glipp av muligheten til å slå oss sammen med en så sterk partner og samtidig etablere oss i Spania, sa konsernsjef i Visma, Merete Hverven, da det nyeste oppkjøpet var et faktum.