Sony har lansert ny kompakttelefon

IFA, BERLIN (digi.no): På tross av en årelang nedgang i salget har ikke Sony tenkt å gi opp mobiltelefonmarkedet. Fra og med i februar sverget de til telefoner med 21:9-skjerm. Nå kommer de med en kompaktmodell, Xperia 5, med en 6,1-tommers skjerm. På grunn av den lange skjermen er den bare 68 mm bred og uvanlig godt egnet for små hender eller de som rett og slett vil ha en liten telefon.

Naturlig nok har den ikke 4K-skjerm, som Sony er alene om ha i mobilmarkedet med storebror Xperia 1. Xperia 5 har en OLED-skjerm i Full HD pluss, det vil si 1080 ganger 2520 piksler. Det er mer enn nok oppløsning. Mens Xperia 1 er 72 mm bred, har femmeren fått krympet bredden med 4 mm. Det er merkbart når vi får holde i de to modellene her på IFA. Prisen har også krympet til 7990 kroner, som er akkurat 1500 kroner mindre enn den store. Nesten 8000 tusen kan virke mye for en liten mobil, men Sony forsvarer det med at dette handler ikke bare om størrelse, men hva som er inni. Her finner vi den samme prosessoren som langt dyrere mobiler også benytter.

Godt utstyrt

Langsmal: Smalt grep, men mye skjerm. Sony tyr til 21:9 skjerm for å gjøre telefonen lett å håndtere, men også for å kunne spille av film i dette formatet Foto: Odd R. Valmot

Prosessoren er en Qualcomm Snapdragon 855, og telefonen har 6 GB RAM og 128 GB lagringsminne (men har plass til MicroSD på 512 GB ekstra). Alternativt kan den ekstra plassen brukes til ekstra SIM-kort.

Sony har forbedret kameraprogramvaren til telefonen, spesielt for å gi brukeren hjelp under fotografering. Det er nyheter som også kommer til storebror.

Kamerautrustningen er den samme som Xperia 1 har med tre kameraer med hver 12 MP. Et vidvinkelkamera, et såkalt ultravidvinkelkamera og et med 2X telelinse

Selskapet har lenge hatt såkalt burst mode foto som kan ta ti bilder i sekundet i full 12 MP oppløsning. Det nye nå er at de gjør 30 beregninger av eksponering og autofokus i sekundet, noe som bedrer nøyaktigheten. Frontkameraet er på 8 MP, og sant å si foretrekker vi det fremfor mange og tjue megapiksler som mange lokker med.

Xperia 1 var først med øyeautofokus og det har selvfølgelig også Xperia 5.

Telefonen har Android 9 når den kommer, men Sony har alltid vært raske til å oppgradere så det tar neppe lang tid før vi skriver 10.

Artikkelen fortsetter under.

Flyttet: De tre kameraene er flyttet sideveis på Xperia 5. Foto: Odd R. Valmot

Sony var først ut med å ha fingeravtrykkleseren på siden, hvor den treffer tommelen. Så gikk de bort fra det, men nå er den tilbake. Det er litt krøkkete for venstrehendte som må åpne den med høyre hånd, men det er ellers en veldig god og intuitiv plassering, spesielt sammenliknet med trenden med å lese gjennom glasset.

Lokkemiddel

Telefonen kommer på markedet i oktober, men den som booker den fra neste uke får med de nye støykansellerende øreproppene WF1000XM3 som ble lansert for et par uker siden til rundt 2500 kroner. Dette er virkelig gode saker. Tilbudet gjelder frem til salgsstart.