Sopra Steria, Knowit og Computas skal samarbeide om milliardavtale

Sopra Steria, Knowit og Computas signerer ny storkontrakt med politiet verdt fire milliarder kroner. De tre skal bistå med produktutvikling som på sikt skal gi bedre digitale tjenester for det statlige organet.

– Politiet er en av de viktigste samfunnsinstitusjonene vi har. Om de skal lykkes, må de være rustet for den digitale fremtiden, sier administrerende direktør Kjetil Rusti i Sopra Steria i en pressemelding.

Bredt spekter

Avtalen omfatter et bredt spekter av fagområder, og de tre skal levere på utvikling, arkitektur og design, analyse og prosjektledelse. Avtalen ble signert mandag denne uken, og de tre leverandørene er enige om et gjensidig partnerskap.

Politiet vil ha det langsiktige eierskapet til produktutviklingen. Konsulenthusene skal gi dem kapasitet i perioder med behov for ressurser utover det normale.

Avtalen sikrer politiet tilgang til kompetanse med erfaring fra flere ulike fagdisipliner. Det er spesielt på produktutviklingsiden at de tre ønsker å bidra.

Kontrakten består av to deler: En partneravtale som omfatter kompetanseområdene utvikling, design, data, produktledelse og smidig coaching.

Trond Eilertsen sammen med Catherine Janson, direktør for Politiets IT-enhet, signerte mandag en langsiktig partneravtale. Foto: Computas

To avtaledeler

Politiet har inngått avtale med alle de tre leverandørene på partnerdelen av avtalen.

– Tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende i en omfattende og langsiktig avtale som dette. Vi er utrolig stolte av å fronte et lag med spisskompetanse og erfaring, sier administrerende direktør Trond Eilertsen i Computas om signeringen i en pressemelding.

I tillegg er det en egen avtale på arkitektur, test, team- og prosjektledelse, sikkerhet, personvern og teknikere. Den er det bare Sopra Steria og Knowit som er en del av.

Knowit har de siste årene jobbet med store aktører som blant annet Statens Vegvesen, Skatteetaten og Nav.

– Vi ser hva arbeidet med slike kunder betyr for våre ansatte. I denne typen oppdrag er opplevelsen for medarbeidere at vi bidrar til å utvikle et bedre samfunn. Det er også helt i tråd med vår visjon om å skape et mer bærekraftig og menneskelig samfunn, sier konsernsjef Per Wallentin i Knowit i en pressemelding.