Speilrefleksen i skyggen på verdens største fotomesse

KÖLN/PHOTOKINA: Det tok utrolig nok fem år fra Sony lanserte sine speilløse fullformatkameraer A7 og A7r til konkurrentene gjorde det samme. De siste ukene har gigantene Nikon og Canon omsider kommet på banen med lignende produkter, og denne uka varslet også Panasonic om sin nye speilløse S1-serie. Dermed har speilreflekskameraet for første gang bare en birolle på verdens største fotomesse Photokina denne uka. Her samles hele fotobransjen sammen med tusenvis av gjester på et gedigent messeområde.

Panasonic S1R og S1. Foto: Eirik Helland Urke

Kameraene det snakkes mest om i år er naturlig nok de speilløse fullformatkameraene Nikon Z og Canon R, sammen med Panasonic S1 som ikke kommer før i 2019. Her kommer det en S1 på 24 megapiksler og en S1R på 47 megapiksler, der den første skal være best på video.

Bevarer ikke fatningen

Ingen av aktørene har bevart fatningen, for å si det slik. Det nye kameraet fra Panasonic skal bruke Leica L-fatning, etter en ny allianse mellom Panasonic, Sigma og Leica. Alle skal nå bruke samme fatning fra Leica. Nikon og Canon har laget nye fatninger basert på det speilløse designet, med konvertere som gjør det mulig å bruke eksisterende speilrefleksoptikk.

Sony lanserte ingen nye kameraer på sin pressekonferanse denne uka, de ligger tross alt fem år foran i løypa. Tredje generasjon A7 ble lansert i februar.

Canon stilte mannsterke på Photokina i år også. Foto: Eirik Helland Urke

Det speilløse systemet har gjort det mulig for Canon å utvikle zoomobjektivet 28-70 med lysstyrke på hele 2.0. Foto: Eirik Helland Urke

Med alle de store aktørene ombord er det ikke så mye snakk om speilrefleks på årets største fotofest. Både Canon og Nikon har blitt kritisert for å holde igjen utviklingen, og den treige overgangen skyldes naturligvis at de fortsatt ser et marked for den gode gamle teknologien. Det lanseres også nye speilreflekskameraer jevnt og trutt, spesielt i forbrukermarkedet.

Speilrefleksen holder stand

Faktisk viser en fersk analyse fra Respons analyse for Elektronikkbransjen og Fotorådet at speilrefleksen fortsatt har den største posisjonen blant entusiastene. Da snakker vi først og fremst om systemer med mellomstore bildesensorer, mens de såkalte fullformatkameraene primært er for de som ønsker og har budsjett til den aller beste kvaliteten.

Dette er en prototype på Fujifilms kommende kamera med 100 megapiksler. Foto: Eirik Helland Urke

Kompaktkameraer har det tøft på det norske markedet, idet stadig flere klarer seg med mobilkameraet til hverdags. Samtidig må man opp til systemkameraene for å få et skikkelig steg opp i kvalitet.

Mellomformat

Fujifilm GFX 50R. Foto: Eirik Helland Urke

Noen av de ivrigste entusiastene og profesjonelle vil nok sette pris på den siste nyvinningen fra Fujifilm, GFX 50R. Det ser ganske kompakt ut, men er faktisk et såkalt mellomformat digitalkamera med 50 megapiksler. Mellomformatkameraer har for ordens skyld enda større sensor enn fullformat. På labben har de også et kamera med hele 100 megapiksler, som vi bare fikk se en mockup av på Photokina.

Zeiss ZX1

En annen godbit for pengesterke entusiaster er Zeiss ZX1, et kompakt fullformatkamera med 37,4 megapiksler og et fast 35mm-objektiv med lysstyrke 2.0. En interessant egenskap er at den har innebygget Android operativsystem, og skal kunne kjøre Adobe Lightroom i selve kameraet. Dermed kan bildene både tas, behandles og publiseres med den samme dingsen. Som man for så vidt gjør med mobilen allerede.

Speilrefleksens død?

Verdens største fotomesse er allerede halvert de siste årene, men også årets messe viser at fotografiet har en solid posisjon fortsatt. Nå spørs det om det samme kan sies om speilrefleksens posisjon. Speilreflekses død har vært snakket om i årevis, men den seiglivede teknologien skal få det ekstra hardt når selv Canon og Nikon går speilløst.