Spillet Fortnite fjernet fra både App Store og Google Play. Utgiveren saksøker

Både Apple og Google fjernet i går spillet Fortnite fra selskapenes respektive app-markedsplasser. Dette skriver blant annet The Verge. Årsaken er at utgiveren av spillet, Epic Games, har kommet med en oppdatering til spillet hvor brukerne kan gjøre kjøp i appen og betalte Epic direkte, i stedet for at Apple eller Google tar seg av dette og krever 30 prosent av beløpet i avgift.

Oppdateringen er i utgangspunktet et klart brudd på retningslinjene til de to app-markedsplassene, og det er nok nettopp disse retningslinjene Epic Games her ønsker å utfordre.

Saksøkes for monopolvirksomhet

Ifølge The Verge har Epic Games allerede saksøkt både Apple og Google for ulovlig monopolvirksomhet og konkurransehemmende begrensninger. Begge søksmålene innledes med ganske fargerike beskrivelser, som viser til henholdsvis Apple berømte reklamefilm for Macintosh fra 1984 og til «Don't be evil», som tidligere var en del av Googles verdimålsetting.

App Store er det eneste stedet spillet er tilgjengelig for IOS. For Android er det ikke like begrenset, da det er fullt mulig å laste ned apper fra en rekke ulike markedsplasser, ja egentlig fra hvor som helst, noe som også betyr at Fortnite fortsatt er tilgjengelig for nye brukere. Men Google Play er den offisielle butikken, som også tilbyr automatisk oppdatering av appene.

Kort opphold i Google Play

Ifølge The Verge ble Fortnite først tilgjengelig i Google Play i april i år, selv om spillet har vært tilgjengelig i Android-utgave i 18 måneder.

Epic Games har nok vært godt forberedt på at Fortnite ville bli kastet ut av App Store og Google Play. Søksmålene er ikke skapt på noen timer, og det er heller ikke parodien som på 1984-reklamefilmen til Apple, som nå er utgitt.