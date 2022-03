Sporet Elon Musks fly, nå sporer han russiske milliardærer

Sporingskontoen på Twitter ble startet etter at han fikk flere forespørsler om å gjøre det, sier den amerikanske 19-åringen Jack Sweeney til Bloomberg. Disse forespørslene førte til at 19-åringen oppdaterte skriptet han brukte for sporingen av Elon Musks fly til å dekke fly og helikoptre som er eid av russiske oligarker, den rike russiske eliten.

Digi har tidligere skrevet om Sweeneys sporing av Elon Musk.

Sweeney deler kun informasjon om flyene som letter og lander, ikke noe informasjon om hvem som er på flyene. Det vil si at selv om flyet er i lufta, betyr det ikke at den russiske eieren er med.

Twitterkontoen Russian Oligarch Jets har allerede fått nesten 100.000 følgere, og Sweeney har også opprettet en egen konto som følger den russiske presidentens fly. Blant oligarkene Sweeney følger, er Vladimir Potanin, som er Russlands rikeste person, Roman Abromovich, som eier fotballklubben Chelsea, og stål-milliardærene Alexander Abramov.

Twitterkontoen spytter ut automatiske meldinger som ser slik ut:

Alexander Abramov's Jet D-APGS Took off from London, England, GB. pic.twitter.com/SsiYfkINLr – Russian Oligarch Jets (@RUOligarchJets) March 1, 2022

Sweeney bruker offentlig tilgjengelige tjenester for sporingen av fly, sammen med en liste over oligarkenes fly. Listen over fly har han hentet fra bloggen Radar Spots, som er drevet av en amerikansk flyentusiast.