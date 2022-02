Tenåring sporer Elon Musks privatfly – krever 450.000 kroner for å slutte

Elon Musk ser ofte sitt snitt til å harselere med andre på sosiale medier, men nå ser det ut til at det er Musk selv som opplever å bli trollet. En datakyndig tenåring har nemlig begynt å spore Musks private fly, noe den kjente entreprenøren ikke er spesielt begeistret for.

Som Business Insider og nettstedet Protocol nylig rapporterte, er det en 19-åring ved navn Jack Sweeney som nå har begynt å terge på seg Elon Musk.

Ble tilbudt 44.000

Sweeney opprettet i 2020 en Twitter-konto kalt Elon Musk's Jet, som gir nysgjerrige følgere løpende oppdateringer om hvor Musks private jetfly til enhver tid befinner seg eller er på vei. Informasjonen er basert på offentlige tilgjengelige data som samles inn ved hjelp av spesialiserte bot-er.

Musk tilbød nylig Sweeney 5000 dollar, cirka 44.000 kroner, for å avslutte sporingen av flyet og gi råd om hvordan han kan gjøre flyet sitt vanskeligere å spore. Sweeney takket nei til tilbudet, med den begrunnelse at pengesummen ikke stod i stil med arbeidsmengden som er lagt inn eller tilfredsstillelsen han får ut av påfunnet.

Sweeney kom derfor med et nytt tilbud til Musk hvor han foreslår en pengesum på 50.000 dollar, cirka 450.000 kroner, for å avslutte sporingen.

I samtalene mellom Tesla-sjefen og Sweeney, som blant andre Business Insider har fått innsyn i, kommer det frem at Musk vurderer tilbudet, men senere skal han ha uttalt at det ikke føles riktig å betale for å stanse sporingen.

Musk: – Sikkerhetsrisiko

19-åringen kommenterte at Musk tilsynelatende har implementert noen av de tekniske rådene han ga ham ved å benytte et blokkeringssystem som endrer flyets identifikator og gjør det vanskeligere å spore. Sweeney sa imidlertid at han er i stand til å komme rundt denne blokkeringen relativt enkelt.

Bakgrunnen for Musks «bestikkelsesforsøk» er at han mener sporing av privatflyet hans på generell basis utgjør en sikkerhetsrisiko, som han selv skrev i en Twitter-melding forrige måned. Meldingen var et svar til en person som sa han ville slutte å rapportere Musks reiseplaner på Twitter og oppfordret andre til å gjøre det samme.

Hva som blir enden på visa, gjenstår å se, og enn så lenge er Elon Musk's Jet-kontoen fremdeles oppe og går på Twitter. Hvorvidt Musk vil gå med på å betale for å avslutte sporingen, er nok tvilsomt, særlig med tanke på at Musk nå skal ha blokkert Sweeney på Twitter.

Sweeney sporer ikke bare Musks private fly, men også andre fly som brukes av Tesla- og SpaceX-ansatte, i tillegg til en rekke andre fly. Han har samlet dataene på en egen hjemmeside.