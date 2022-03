Spotify stenger Russland-kontor

Musikkstrømmegiganten Spotify stenger kontorene sine i Russland.

Selskapet har også begrenset muligheten til å finne programmer som er eid og produsert av statlige russiske medier, skriver Sky News.

Tidligere denne uka opplyste Netflix at de ikke hadde noen planer om å legge til statskontrollerte kanaler til sin russiske tjeneste, til tross for at russiske reguleringer krever at de gjør det.

De siste dagene har globale selskaper som Shell, Apple og Boeing kuttet bånd til eller stoppet salg i Russland. Meta og YouTube begrenser og blokkerer tilgangen til statlige russiske medier. Flere av selskpene har uttalt at det er grunnet den russiske invasjonen av Ukraina.