Apple stanser salget av alle sine produkter i Russland

– Vi har satt alle produktsalg på pause i Russland. Forrige uke stanset vi all eksport til vår salgskanal i landet. Apple Pay og andre tjenester har blitt begrenset, heter det i en uttalelse fra Apple gjengitt av Buzzfeed News-redaktør John Paczkowski på Twitter.

I en supplerende uttalelse gjengitt av en rekke medier, deriblant Reuters, fordømmer Apple angrepet på Ukraina.

– Vi er dypt bekymret over den russiske invasjonen av Ukraina og står ved alle dem som lider som et resultat av volden. Vi støtter humanitære tiltak, yter bistand til den tiltakende flyktningkrisen og gjør alt vi kan for å støtte teamene våre i regionene, heter det i uttalelsen.

Når man klikker seg inn på de ulike produktene, for eksempel iPhone 13, på den offisielle russiske Apple-nettsiden, blir man nå møtt med en melding om at butikken er stengt.

Ikke alene om fordømmelse

Apple er kun én av mange teknologiaktører som har proklamert sin støtte til Ukraina.

Som Digi.no nylig rapporterte, har Tesla- og SpaceX-sjef Elon Musk kunngjort at den satellittbaserte internettløsningen Starlink er oppe og går i Ukraina og at flere Starlink-terminaler skulle sendes. Disse skal nå ha ankommet landet.

Facebook har også kastet seg inn i konflikten ved å advare mot falske kontoer som sprer pro-russisk propaganda på plattformen. Moderselskapet Meta uttalte nylig at de vil begrense tilgangen til de russiske mediene RT og Sputnik på sine plattformer i EU, og de forhindrer nå mediene i å tjene penger på annonser.

Google har på sin side også blokkert RT og andre russiske mediers muligheter til å tjene penger på annonser på sine plattformer, deriblant YouTube.