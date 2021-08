SSD-leverandører anklages for juks

Moderne lagringsenheter for PC-er og servere, SSD-er (Solid State Drive), tilbys med flere ulike grensesnitt og med svært forskjellig lagringskapasitet og ytelse, og prisene er vanligvis basert på disse egenskapene.

I løpet av de siste to ukene har i alle fall tre ulike SSD-leverandører blitt anklaget for å ha svekket ytelsen til visse SSD-produkter uten å fortelle om til kundene. Dette er gjort enten ved å bytte det TLC NAND-baserte flashminnet med tregere QLC NAND-minne, eller ved å erstatte kontrollbrikker med utgaver med lavere kapasitet. Dette uten at produktnavn- eller nummer har blitt endret.

Har sammenlignet nye og litt eldre enheter

Dette har blitt oppdaget gjennom tilfeldige og tilsynelatende uavhengige ytelsestester som viser opp til 50 prosent fall i ytelsen i enkelte scenarier. Det er i særlig grad nettstedene Tom's Hardware og Extremetech som har skrevet om dette. I testene har ytelsen til eldre og nye eksemplarer av de samme SSD-modellene blitt sammenlignet. Det skal ikke være noen måte for kundene å skille mellom de ulike utgavene av modellene på i kjøpsøyeblikket.

Ifølge sistnevnte har slike svekkede produkter blitt funnet fra tre ulike leverandører, Crucial, Western Digital (WD) og Samsung. Endringene gjelder etter alt å dømme bare utvalgte produkter.

Produktene som i alle fall er berørt av dette, er Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2, Crucial P2 NVMe M.2 SSD og WD Blue SN550 NVMe SSD.

Tar selvkritikk

Ifølge Tom's Hardware har Western Digital innrømmet det hele og tatt selvkritikk. I en uttalelse forteller selskapet at NAND-minnet i Blue SN550 NVMe SSD-produktet ble skiftet ut i juni og at fastvaren i SSD-en har blitt oppdatert. Dette skal være oppgitt i produktdataarket, men ikke på noen annen måte.

Western Digital lover at dersom det skal gjøres endringer i eksisterende, interne SSD-er i framtiden, kommer produktene til å få nytt modellnummer dersom offentlig kjente spesifikasjoner blir endret.

Selskapet kommer ikke med noen forklaring på hvorfor det har gjort endringene, men en mulig årsak er at den globale mangelen på databrikker nå også har nådd SSD-leverandørene og at de har blitt nødt til å velge dårligere løsninger for å kunne produsere enhetene.