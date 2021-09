Elon Musks satellitt-internett er snart ute av beta – produksjonen av terminaler trappes kraftig opp

Spacex' ambisiøse Starlink-prosjekt har gjort store fremskritt den siste tiden, og nå melder sjefen om en ny milepæl i satsingen. Elon Musk har nemlig varslet at Starlink går ut av betafasen neste måned, og som vanlig kom kunngjøringen via Twitter.

En mer konkret dato foreligger ennå ikke, men om det er hold i Musks melding, er det altså ikke lenge til det satellittbaserte internett-konseptet er ferdig med testingen. Nøyaktig hva dette i praksis vil si for kundene, er imidlertid ikke klart.

Kraftig opptrapping av produksjonen

Spacex kunngjorde også nylig at de er i ferd med å trappe opp produksjonen av brukerterminaler kraftig. Som PC Mag (via Ars Technica) meldte tidligere denne måneden, har finanssjefen hos Spacex, Bret Johnson, nylig sagt at selskapet produserer 5000 terminaler i uken, men at dette tallet skal «mangedobles» i løpet av de kommende månedene.

Ifølge Johnson betyr dette at selskapet skal kunne fylle alle restordrene de sitter på, som er ganske mange, innen fjerde kvartal i år.

I mai kom det frem at Spacex har mottatt hele 500.000 forhåndsbestillinger av Starlink-terminalene, og som Digi.no meldte i slutten av august, har 100.000 enheter blitt sendt ut til kunder. Det er altså et høyt antall kunder som ikke har mottatt terminalene sine.

Hvorvidt Starlink vil henge med på etterspørselen på den tekniske siden, er også et noe åpent spørsmål. Musk har tidligere uttalt at de første 500.000 kundene mest sannsynlig vil få tilgang til tjenesten og at de tekniske utfordringene først vil starte når antallet brukere kommer opp i flere millioner.

Når Musk bruker formuleringen «mest sannsynlig», har det sammenheng med at forhåndsbestilling av Starlink ikke garanterer tilgang, noe det opplyses om i liten skrift på bestillingssiden. Depositumet på 99 dollar, som man må betale ved bestilling, er da også fullt ut refunderbart.

Dekning i store deler av Europa

Det opplyses også i liten skrift at det kan ta seks måneder eller mer å sende ut bestillingen, avhengig av hvor kunden befinner seg. Summen på 99 dollar er for øvrig bare en del av den totale prisen, da man også må ut med 499 dollar for startpakken, som består av en wifi-ruter, en brukerterminal som brukes til å koble seg på satellittnettverket og et tilhørende stativ.

Musk har lagt ut en liste over land som nå har Starlink-dekning. Norge er ikke på listen, men en rekke europeiske land – som Tyskland, Storbritannia, Frankrike og Belgia – er med, og det samme er vår nabo i sør, Danmark. Spacex-sjefen opplyste også at de har lisenssøknader under behandling i mange flere land, og Norge kan være blant disse.

Om man skriver inn norske adresser på bestillingssiden til Starlink-prosjektet, får man opplyst at områder er ventet dekket innen år 2022, men det er ikke umulig at det kan skje før den tid med tanke på den relativt raske progresjonen – og at terminalproduksjonen nå skal trappes kraftig opp.

Som Digi.no meldte i november, er de første betatesterne meget fornøyd med Starlink-konseptet så langt. Noen brukere dokumenterte blant annet nedhastigheter på rundt 170 Mbit per sekund – over spennet på 50 Mbit/s til 150 Mbit/s som Spacex selv har oppgitt.

Musk har imidlertid selv sagt at hastigheten skal dobles til 300 Mbit/s i løpet av inneværende år.